Юрист заявил, что прохождение ВВК возможно только по направлению

Процесс прохождения ВВК. Фото: "РБК-Украина"

В Украине во время военного положения все военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию каждый год. Однако прохождение ВВК возможно только по направлению.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в интервью Украинскому радио в пятницу, 13 сентября.

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По его словам, в мирное время эта процедура обязательна только раз в пять лет, но во время военного положения — ежегодно.

"Но специфика военно-врачебной комиссии единственная ― это всегда должно происходить по вызову, по направлению. Повестка на прохождение ВВК может быть, но перед прохождением комиссии всегда будет направление", — заявил юрист.

Он уточнил, что направление должно быть на листе формата А4 с фотографией и всеми необходимыми данными о военнообязанном.

"То есть ВВК всегда проходят по направлению, без направления человек не может пройти ВВК, у него не возникает этой обязанности. Когда ТЦК пытается штрафовать человека, если он якобы не прошел ВВК раз в год, то, по моему мнению, они пользуются неосведомленностью людей в юридическом плане. И это незаконно. Не было направления — не возникло обязанности явиться — не может быть штрафа и административной ответственности", — добавил Кичко.