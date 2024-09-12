Бойові повістки - надсилання повісток - повістки поштою - чи надсилають бойові повістки поштою

Надсилання повістки поштою. Фото: Depositphotos

Бойові повістки можуть бути вручені тільки особисто, надсилати їх поштою неправомірно. Причини в тому, що перед мобілізацією людина має пройти військово-лікарську комісію, у неї можуть бути причини для оформлення для відстрочки тощо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, яка супроводжується, зокрема, і оповіщенням військовозобов’язаного населення повістками.

Повістки можуть як вручатися особисто, так і надсилатися поштою. Та це стосується не усіх повісток — так, бойові повістки не можуть бути надіслані через поштові служби.

"Це неправомірно", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Чому бойові повістки поштою неможливі

Юрист пояснив, чому бойові повістки неможливо надіслати поштою.

"По-перше особа повинна пройти ВЛК перед тим, як їй вручать мобілізаційне розпорядження. По-друге, особа може мати підставу для відстрочки", — зазначив Айвазян.

Крім того, неявка за мобілізаційним розпорядженням, як відомо, тягне за собою кримінальну відповідальність — тож, підкреслив адвокат, у разі надсилання даного виду повісток поштою пів України можна буде притягувати до кримінальної відповідальності.