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Юрист объяснил, что грозит мужчинам в случае отказа показать документы работникам ТЦК

20 ноября 2023 19:30
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Какова ответственность за отказ от проверки документов сотрудниками ТЦК и СП
Проверка документов на блокпосте. Фото: УНИАН.
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Если вас остановили на блокпосте или на улице, можно ли отказаться от проверки документов и какие последствия будет иметь такой отказ. Юрист Евгений Промский объяснил, является ли военное положение и мобилизация основанием для проверки документов.

Ответ юриста-волонтера горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Евгения Промского.

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В случае отказа предоставить документы или в случае их отсутствия к вам могут применить административное задержание для установления личности сроком до 3 часов, о чем должен быть составлен протокол.

С какой целью производится проверка документов

Проверка документов производится для того, чтобы вписать данные физического лица в повестку.

"Сотрудники ТЦК (и военнослужащие вообще) имеют право останавливать транспорт и проверять документы при условии, если такие лица прямо определены в приказе коменданта. То есть без предъявления такого приказа проверка документов военными является незаконной. Также проверять документы имеют право полицейские (без приказа коменданта)", — объяснил Промский.

промский скриншот
Скриншот

Каковы законные основания для проверки документов

  • если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;
  • если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;
  • если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;
  • если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;
  • если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;
  • если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;
  • нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

о есть военное положение, мобилизация и необходимость заполнить повестку не являются основанием для проверки документов", — подчеркнул Промский.

Ранее, Новини.LIVE писали, могут ли объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу.

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