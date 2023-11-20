Какова ответственность за отказ от проверки документов сотрудниками ТЦК и СП

Юрист объяснил, что грозит мужчинам в случае отказа показать документы работникам ТЦК
Если вас остановили на блокпосте или на улице, можно ли отказаться от проверки документов и какие последствия будет иметь такой отказ. Юрист Евгений Промский объяснил, является ли военное положение и мобилизация основанием для проверки документов.
Ответ юриста-волонтера горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Евгения Промского.
Что будет, если отказаться от проверки документов во время мобилизации
В случае отказа предоставить документы или в случае их отсутствия к вам могут применить административное задержание для установления личности сроком до 3 часов, о чем должен быть составлен протокол.
С какой целью производится проверка документов
Проверка документов производится для того, чтобы вписать данные физического лица в повестку.
"Сотрудники ТЦК (и военнослужащие вообще) имеют право останавливать транспорт и проверять документы при условии, если такие лица прямо определены в приказе коменданта. То есть без предъявления такого приказа проверка документов военными является незаконной. Также проверять документы имеют право полицейские (без приказа коменданта)", — объяснил Промский.
Каковы законные основания для проверки документов
- если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;
- если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;
- если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;
- если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;
- если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;
- если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;
- нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.
"То есть военное положение, мобилизация и необходимость заполнить повестку не являются основанием для проверки документов", — подчеркнул Промский.
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