Какова ответственность за отказ от проверки документов сотрудниками ТЦК и СП

Проверка документов на блокпосте. Фото: УНИАН.

Если вас остановили на блокпосте или на улице, можно ли отказаться от проверки документов и какие последствия будет иметь такой отказ. Юрист Евгений Промский объяснил, является ли военное положение и мобилизация основанием для проверки документов.

Ответ юриста-волонтера горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Евгения Промского.

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В случае отказа предоставить документы или в случае их отсутствия к вам могут применить административное задержание для установления личности сроком до 3 часов, о чем должен быть составлен протокол.

С какой целью производится проверка документов

Проверка документов производится для того, чтобы вписать данные физического лица в повестку.

"Сотрудники ТЦК (и военнослужащие вообще) имеют право останавливать транспорт и проверять документы при условии, если такие лица прямо определены в приказе коменданта. То есть без предъявления такого приказа проверка документов военными является незаконной. Также проверять документы имеют право полицейские (без приказа коменданта)", — объяснил Промский.

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Каковы законные основания для проверки документов

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

"То есть военное положение, мобилизация и необходимость заполнить повестку не являются основанием для проверки документов", — подчеркнул Промский.

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