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Юрист пояснив законність рішення МЗС України зупинити надання консульських послуг призовникам

24 квітня 2024 00:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Юрист пояснив законність рішення МЗС України зупинити надання консульських послуг призовникам
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нещодавно Міністерство закордонних справ України ухвалило розпорядження про те, аби в українських консульствах відмовляли приймати документи у громадян призовного віку. Це рішення є незаконним, яке суперечить конституційним правам.

Про це заявив  керівний партнер юридичної консалтингової компанії "Де-юре", адвокат Григорій Трипульський в коментарі Hromadske.

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"Це обмеження цілком не є легітимним. Воно порушує права громадян України. І навіть та заява, яку зробив Дмитро Кулеба, на мій погляд, не достойна міністра. Якогось суспільного діяча — так, але не міністра", — вважає юрист.

Правозахисник зауважив, що закон про мобілізацію, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, містить норму про обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів, має набути чинності 18 травня.

"Коли громадянин України виїхав цілком легально, і, наприклад, проживає десь за кордоном, отримав візу, отримав дозвіл на проживання і, наприклад, платить усі податки в Україну, він поки що нічого не порушує", — наголосив Трипульський.

Він додав, що навіть після набуття чинності закону призовники за кордоном не будуть автоматично вважатися порушниками, адже в них буде ще 60 днів для того, що внести дані до електронного реєстру.

"Влада повинна працювати в бік закону, який ухвалює. Мені здається, що ці коментарі міністра помилкові й будуть скасовані", — сказав юрист.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що українським чоловікам за кордоном можуть незабаром перестати видавати документи, бо в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Відразу ж українське посольство в Польщі оголосило про тимчасове припинення обслуговування українських громадян призовного віку, заявивши, що це зумовлено технічними проблемами.

МЗС
Україна
паспорти
Кримінал
мобілізація

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