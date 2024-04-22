Всі консульства України припиняють надавати послуги чоловікам призовного віку

Будівля Консульства України у польському Любліні. Фото ілюстративне: inpoland.net.pl

З вівторка, 23 квітня, всі консульства України тимчасово припиняють надавати послуги чоловікам призовного віку, котрі зараз перебувають за кордоном.

Про відповідну заборону йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, копію документа опубліковало видання який Zn.ua.

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У листі, адресованому керівникам закордонних дипустанов України, зазначено: "З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років".

Лист керівникам закордонних дипустанов України. Фото: zn.ua

Згідно з документом, єдиний виняток передбачений для чоловіків, які хочуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Їх прийматимуть у консульствах.

Дане розпорядження МЗС діє "до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень" закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності 18 травня.

Нагадаємо, 22 квітня ми повідомляли, які зміни чекають на бізнес та військовозобов'язаних в рамках нового закону про мобілізацію. Раніше Президент України Володимир Зеленський відповів, чому в країні знизили призовний вік із 27 до 25 років.