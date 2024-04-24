Юрист пояснил законность решения МИД Украины остановить предоставление консульских услуг призывникам
Недавно Министерство иностранных дел Украины приняло распоряжение о том, чтобы в украинских консульствах отказывали принимать документы у граждан призывного возраста. Это решение является незаконным, противоречащим конституционным правам.
Об этом заявил управляющий партнер юридической консалтинговой компании "Де-юре", адвокат Григорий Трипульский в комментарии Hromadske.
МИД принял незаконное решение
"Это ограничение совершенно не легитимно. Оно нарушает права граждан Украины. И даже то заявление, которое сделал Дмитрий Кулеба, на мой взгляд, не достойно министра. Какого-то общественного деятеля — да, но не министра", — считает юрист.
Правозащитник отметил, что закон о мобилизации, который недавно подписал президент Владимир Зеленский, содержит норму об ограничении консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов, вступит в силу 18 мая.
"Когда гражданин Украины уехал вполне легально, и, например, проживает где-то за границей, получил визу, получил вид на жительство и, например, платит все налоги в Украину, он пока ничего не нарушает", — подчеркнул Трипульский.
Он добавил, что даже после вступления закона в силу призывники за рубежом не будут автоматически считаться нарушителями, ведь у них будет еще 60 дней для того, что внести данные в электронный реестр.
"Власть должна работать в сторону принимающего закона. Мне кажется, что эти комментарии министра ошибочны и будут отменены", — сказал юрист.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что украинским мужчинам за границей могут вскоре перестать выдавать документы, потому что в условиях полномасштабной российской агрессии приоритетом является защита Родины от уничтожения.
Сразу же украинское посольство в Польше объявило о временном прекращении обслуживания украинских граждан призывного возраста, заявив, что это обусловлено техническими проблемами.
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