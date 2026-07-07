Юрист розповіла деталі про зміни у правилах бронювання

Громадяни стають на облік в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК

Любомир Кучер редактор, юрист

Адвокат Дар'я Ткаченко заявила, що реформування бронювання буде відбуватися протягом літа. Зокрема, при працевлаштуванні чоловіків роботодавці вимагатимуть в них саме електронний військово-обліковий документ.

Про це адвокат розповіла в коментарі "24 Каналу", передає Новини.LIVE.

Які зміни відбуваються у бронюванні

За словами Дар'ї Ткаченко, для роботодавців вже почали діяти вимоги, закріплені постановою Кабміну №812. Зокрема, під час оформлення чоловіків на роботу роботодавці повинні вимагати електронний військово-обліковий документ, сформований через "Резерв+", "Дію" або виданий ТЦК за новим зразком.

Важливою, щоб такий документ був створений не раніше ніж за 72 години до дати працевлаштування чи вступу на навчання.

"Відтак, роботодавець не лише перевіряє наявність військово-облікового документа, але й перевіряє, чи відповідає інформація в цьому документі даним в реєстрі "Оберіг", — сказала юрист.

За словами адвокатки, хоча постанова передбачає можливість для роботодавців самостійно перевіряти відомості в реєстрі "Оберіг", але наразі вони вимагатимуть, щоб електронний військово-обліковий документ надавав безпосередньо кандидат на роботу.

Крім цього, тепер роботодавців звільнили від обов'язку повідомляти ТЦК окремі дані про працівників. Зокрема, більше не потрібно подавати інформацію про закордонний паспорт, сімейний стан та рівень освіти.

Також вона назвала перелік підприємств, які й надалі гарантовано можуть отримувати статус критично важливих. До нього належать компанії, що отримують державні гранти, виконують договори з Міністерством економіки строком від шести місяців, мають державу єдиним засновником, здійснюють експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи зовнішньоекономічної діяльності, є учасниками індустріальних парків або мають інвестиційні договори у сферах переробної промисловості, виробництва біогазу, а також видобутку й переробки корисних копалин.

Таким чином, у липні кардинальних нововведень у сфері бронювання не запроваджують, однак правила поступово змінюються.

Так, для підприємств, на яких працює понад 50 осіб, середній рівень заробітної плати повинен бути не меншим за середню зарплату по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2.

Для компаній, штат яких перевищує 20 працівників, встановлено ще жорсткішу вимогу — середня зарплата має відповідати коефіцієнту 3. Аналогічні критерії поширюватимуться і на постійні представництва нерезидентів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Мінекономіки нещодавно назвали обов'язкові умови для бронювання працівників. Зокрема, підприємство повинно мати статус критично важливого і відповідальність трьом критеріям.

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