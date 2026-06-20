Бронювання від мобілізації: чи можуть вимагати проходження ВЛК

Лікар військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Військово-лікарська комісія не є потрібною для оформлення бронювання від мобілізації. Тож вимога керівництва підприємства пройти ВЛК не має законного підтвердження. Але подібні випадки трапляються, і громадянину доведеться обирати самому, чи проходити комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Критично важливі підприємства

Під час повномасштабної російсько-української війни в процесі військового обліку відбулися кардинальні зміни. Частина змін стосується загальної мобілізації, яка триває з першого дня великої війни.

Так, у законодавстві з’явилося таке поняття, як критично важливі підприємства. Вони мають право на бронювання своїх військовозобов’язаних працівників.

Залежно від категорії критичності підприємства можуть бронювати різний відсоток працівників. Частина підприємств і організацій мають право на бронювання усіх 100% військовозобов’язаних співробітників.

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Бронювання і ВЛК, чи є зв’язок

До юристів звернувся громадянин, який працює на такому підприємстві. Він розповів, що керівництво підприємства вимагає від нього перед подачею документів на бронь пройти військово-лікарську комісію.

Чоловік поцікавився, чи законною є така вимога. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що вона є цілком реальною, але не має жодних законних підтверджень.

Так, адвокат В’ячеслав Кирда наголосив: "Юридично відсутність ВЛК наразі не впливає на можливість отримання бронювання. Якщо Ви бронюєтеся через "Дію", система точно пропустить. Але роботодавець може вимагати проходження ВЛК, і тут Ви нічого не зробите, інакше дійсно можуть не подати на бронь".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що уряд оновив критерії бронювання для критично важливих підприємств.

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливої інфраструктури. Серед головних змін підвищення вимог зарплати, яка має становити майже 26 тисяч гривень, та правила підрахунку квот, тобто працівник, який має відстрочку за законом чи який працює за сумісництвом, матиме лише одне бронювання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що уряд планує змінити правила бронювання.

Кабінет Міністрів України готує оновлення порядку бронювання військовозобов’язаних працівників. Проєкт постанови передбачає суттєві зміни до критеріїв критичності підприємств, вимог до зарплат і контролю за кількістю заброньованих.