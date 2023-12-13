Юрист розповів, чи може священник відмовитися від мобілізації
В кінці жовтня стався інцидент з чоловіком, який відмовився від служби в армії через релігійні переконання. Він у ТЦК та СП у письмовому вигляді розповів, що не може воювати "через дотримання слова Божого та Божих заповідей". Після цього в Івано-Франківському суді йому пом'якшили покарання та призначили один рік умовного терміну.
Адвокат Ростислав Кравець розповів, чи насправді священники можуть відмовитися від служби через релігійні переконання, пише ICTV.
Чи може священник відмовитися від мобілізації
За його словами, наразі в Україні не вирішене питання з мобілізацією людей, які через свої релігійні переконання не можуть служити в ЗСУ.
"Звичайно, є відповідний перелік релігій, які забороняють це робити. Крім того, навіть є громади, в яких люди позиціонують себе такими, що не можуть використовувати знаряддя вбивства. Однак це не заважає ТЦК їх мобілізовувати", — наголосив він.
Кравець зауважив, що в Україні є лише один момент, пов'язаний з призовом священників, який врегульовано.
"Це наявність альтернативної служби. Те, що стосується мобілізації священників під час дії воєнного стану, на цей момент не визначено", — пояснив юрист.
Про що йдеться в Конституції
За статею 35 Конституції України, особа саме з релігійних переконань може відмовитися від служби.
"Якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, здійснення цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою", — йдеться у статті.
Яке покарання може чекати священника за ухилення від призову
Проте такого закону немає, тому якщо священнослужитель не матиме бажання служити в армії, то теоретично він може бути притягнений до кримінальної відповідальності через ухилення від мобілізації.
"Оскільки у законі про мобілізацію немає жодних винятків стосовно вірян, тож сан священника не є підставою для уникнення служби в армії. Ба більше, релігійники можуть підписати контракт із ЗСУ та стати капеланами", — додали у матеріалі.
Нагадаємо, раніше мережею поширилося відео, на якому можна побачити, як чоловік у військовій формі спілкується нецензурно зі священником. Він йому погрожував та заявляв, якщо той не з'явиться у військкоматі, то його заберуть туди силою, або ж заберуть його сина.
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