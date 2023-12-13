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Юрист розповів, чи може священник відмовитися від мобілізації

13 грудня 2023 12:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Юрист розповів, чи може священник відмовитися від мобілізації
Військовий капелан благословляє випускників коледжу. Ілюстративне фото: Капеланство.Info
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В кінці жовтня стався інцидент з чоловіком, який відмовився від служби в армії через релігійні переконання. Він у ТЦК та СП у письмовому вигляді розповів, що не може воювати "через дотримання слова Божого та Божих заповідей". Після цього в Івано-Франківському суді йому пом'якшили покарання та призначили один рік умовного терміну.

Адвокат Ростислав Кравець розповів, чи насправді священники можуть відмовитися від служби через релігійні переконання, пише ICTV.

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Чи може священник відмовитися від мобілізації

За його словами, наразі в Україні не вирішене питання з мобілізацією людей, які через свої релігійні переконання не можуть служити в ЗСУ. 

"Звичайно, є відповідний перелік релігій, які забороняють це робити. Крім того, навіть є громади, в яких люди позиціонують себе такими, що не можуть використовувати знаряддя вбивства. Однак це не заважає ТЦК їх мобілізовувати", — наголосив він. 

Кравець зауважив, що в Україні є лише один момент, пов'язаний з призовом священників, який врегульовано.

"Це наявність альтернативної служби. Те, що стосується мобілізації священників під час дії воєнного стану, на цей момент не визначено", — пояснив юрист. 

Про що йдеться в Конституції

За статею 35 Конституції України, особа саме з релігійних переконань може відмовитися від служби.

"Якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, здійснення цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою", — йдеться у статті.

Яке покарання може чекати священника за ухилення від призову

Проте такого закону немає, тому якщо священнослужитель не матиме бажання служити в армії, то теоретично він може бути притягнений до кримінальної відповідальності через ухилення від мобілізації. 

"Оскільки у законі про мобілізацію немає жодних винятків стосовно вірян, тож сан священника не є підставою для уникнення служби в армії. Ба більше, релігійники можуть підписати контракт із ЗСУ та стати капеланами", — додали у матеріалі. 

Нагадаємо, раніше мережею поширилося відео, на якому можна побачити, як чоловік у військовій формі спілкується нецензурно зі священником. Він йому погрожував та заявляв, якщо той не з'явиться у військкоматі, то його заберуть туди силою, або ж заберуть його сина.

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