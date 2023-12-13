Чи можуть вручити повістку чоловіку, який має право на відстрочку — пояснення адвоката

Працівник ТЦК виписує чоловіку повістку. Фото: novynarnia.com

Під час мобілізації в Україні працівники ТЦК та СП вручають повістки військовозобов'язаним віком 18-60 років. Однак часто чоловіки можуть мати право на відстрочку від призову. Адвокатка Марина Бекало відповіла, чи можуть вручити повістку такій людині та відправити її проходити ВЛК.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua.

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Адвокатка наголосила, що дотримуватися правил військового обліку повинні всі, не залежно від того, чи підлягають вони призову на військову службу.

"Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо. І ТЦК СП, який своєю чергою може і не знати про наявність права для відстрочки, має всі підстави викликати чоловіка призовного віку для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК, а вже після буде розглядати питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки", — зазначила Марина Бекало.

Чому можуть відправити пройти ВЛК

За умов, коли чоловік не став на військовий облік у 27 років чи при цьому змінив місце проживання, не поновлював інформацію про себе та не проходив ВЛК, то ТЦК може викликати його для оновлення даних.

"Для цього він витребує всі наявні документи та дані, які стосуються військового обліку. Наприклад, диплом про наявну освіту для визначення відповідної військово-облікової спеціальності, дані про стан здоров'я. Для цього військовозобов'язаного направляють на ВЛК", — пояснила Бекало.

Як підтвердити право на відстрочку

Одразу після того, як чоловік пройшов ВЛК та поновив інформацію про себе, працівники ТЦК мають розглянути надання відстрочки. Однак для цього повинні бути задокументовані підстави.

"Відповідно для реалізації права на відстрочку, військовозобов'язаний має подати в ТЦК СП всі наявні в нього документи, які підтверджують право на відстрочку та бажано ще заяву про надання відстрочки. І в такому випадку чоловік не підлягатиме призову на військову службу під час мобілізації. А тому з боку ТЦК СП в такій ситуації немає порушень профільного законодавства. Чоловік пройде ВЛК, надасть документи, що підтверджують утримання неповнолітніх дітей, та отримає від ТЦК СП право на відстрочку", — додала експертка.

Нагадаємо, що народні депутати готують новий законопроєкт, який регулюватиме питання мобілізації, військового обліку та військової служби. Зокрема, у планах удосконалити процедуру вручення повісток. Планується дозволити вручати повістки у новий спосіб — публічно.