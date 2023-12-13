Юрист рассказал, может ли священник отказаться от мобилизации

Военный капеллан благословляет выпускников колледжа. Иллюстративное фото: Капелланство.Info

В конце октября произошел инцидент с мужчиной, который отказался от службы в армии из-за религиозных убеждений. Он в ТЦК и СП в письменном виде рассказал, что не может воевать "по соблюдению слова Божьего и Божьих заповедей". После этого в Ивано-Франковском суде ему смягчили наказание и назначили год условного срока.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, действительно ли священники могут отказаться от службы из-за религиозных убеждений, пишет ICTV.

Читайте также:

Может ли священник отказаться от мобилизации

По его словам, пока в Украине не решен вопрос с мобилизацией людей, которые по своим религиозным убеждениям не могут служить в ВСУ.

"Конечно, есть соответствующий перечень религий, которые запрещают это делать. Кроме того, даже есть общины, в которых люди позиционируют себя не способными использовать орудия убийства. Однако это не мешает ТЦК их мобилизовывать", — подчеркнул он.

Кравец отметил, что в Украине есть только один момент, связанный с призывом священников, который урегулирован.

"Это наличие альтернативной службы. То, что касается мобилизации священников во время действия военного положения, на данный момент не определено", — объяснил юрист.

О чем идет речь в Конституции

По статье 35 Конституции Украины лицо именно по религиозным убеждениям может отказаться от службы.

"Если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, осуществление этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой", — говорится в статье.

Какое наказание может ожидать священника за уклонение от призыва

Однако такого закона нет, поэтому если у священнослужителя нет желания служить в армии, то теоретически он может быть привлечен к уголовной ответственности из-за уклонения от мобилизации.

"Поскольку в законе о мобилизации нет никаких исключений в отношении верующих, поэтому сан священника не является основанием для избегания службы в армии. Более того, религиозники могут подписать контракт с ВСУ и стать капелланами", — добавили в материале.

Напомним, ранее сетью распространилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина в военной форме общается нецензурно со священником. Он ему угрожал и заявлял, если тот не явится в военкомате, то его заберут туда силой, или заберут его сына.