Мобілізація в Україні: відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

Повістку можуть вручити будь-де в Україні. Фото: informator.ua

Досить часто військовозобов'язаним вручають повістки представники ТЦК та СП з області, де він не мешкає та не прописаний, наприклад під час відрядження. Яку силу має цей документ.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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З 7 квітня 2023 року Кабінет міністрів дозволив представникам ТЦК та СП вручати повістки, незалежно від місця військового обліку громадян. Тобто мобілізуватися можна з будь-якого ТЦК, а ось отримати відстрочку чи обліковий документ можна лише там, де людина перебуває на військовому обліку.

"Зі своєї практики можу сказати, що випадків притягнення "чужими" ТЦК до відповідальності громадян, які не перебувають у них на військовому обліку, практично немає. Це пов'язано зі складнощами реалізації процедури притягнення до відповідальності з урахуванням мінімуму інформації про військовозобов'язаного та відсутністю його облікової справи у ТЦК іншої області", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше адвокат розповів, що не так з рішенням надсилати електронні повістки. Також у Нацполіції озвучили алгоритм дій співробітників під час пошуку ухилянтів.