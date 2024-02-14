Мобилизация в Украине: ответственность за игнорирование повестки ТЦК из другой области

Повестку могут вручить где угодно в Украине. Фото: informator.ua

Часто военнообязанным вручают повестки представители ТЦК и СП из области, где он не проживает и не прописан, например, во время командировки. Какую силу имеет этот документ?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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С 7 апреля 2023 года Кабинет министров разрешил представителям ТЦК и СП вручать повестки, независимо от места военного учета граждан. То есть мобилизоваться можно из любого ТЦК, а вот получить отсрочку или учетный документ можно только там, где человек состоит на военном учете.

"Из своей практики могу сказать, что случаев привлечения "чужими" ТЦК к ответственности граждан, не состоящих у них на военном учете, практически нет. Это связано со сложностями реализации процедуры привлечения к ответственности с учетом минимума информации о военнообязанном и отсутствием его учетного дела в ТЦК другой области", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее адвокат рассказал, что не так с решением присылать электронные повестки. Также в Нацполиции был озвучен алгоритм действий сотрудников при поиске уклонистов.