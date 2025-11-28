Чи можуть ТЦК користуватися цивільним авто для затримки чоловіків - юрист дала відповідь

Інцидент з працівниками ТЦК. Ілюстративне фото: ДБР

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої представники ТЦК здійснюють оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Для цього вони мають право використовувати цивільні авто, але є нюанс.

Про це в коментарі ТСН сказала адвокат Марина Бекало.

Чи мають право ТЦК затримувати людей, використовуючи цивільні авто

За словами юриста, прямої заборони на використання працівниками ТЦК і СП цивільного транспорту не існує, однак це не надає їм права застосовувати примус.

Марина Бекало пояснила, що незалежно від того, на якому автомобілі пересуваються працівники ТЦК, вони можуть лише вручати повістки та проводити мобілізаційний процес.

Будь-які адміністративні затримання не входять до їхніх повноважень — такі дії дозволені виключно поліції й тільки за наявності законних підстав.

"Поліція при виконанні своїх повноважень в тому числі із адміністративного затримання військовозобов'язаних використовують виключно службове авто", — зазначила адвокат.

Правозахисниця наголошує, що коли співробітники ТЦК намагаються самостійно затримувати людей, такі дії можуть бути розцінені як незаконне позбавлення волі чи навіть викрадення людини, що вже може мати за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що адвокат Ігор Тарасенко пояснив, як треба діяти, якщо представники ТЦК намагаються "запакувати" вас в авто.

