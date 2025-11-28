Видео
Україна
Юрист сказал, могут ли ТЦК использовать гражданские авто

Юрист сказал, могут ли ТЦК использовать гражданские авто

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 04:30
Могут ли ТЦК пользоваться гражданским авто для задержания мужчин - юрист дала ответ
Инцидент с работниками ТЦК. Иллюстративное фото: ГБР

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой представители ТЦК осуществляют оповещение военнообязанных мужчин. Для этого они имеют право использовать гражданские авто, но есть нюанс.

Об этом в комментарии ТСН сказала адвокат Марина Бекало.

Читайте также:

Имеют ли право ТЦК задерживать людей, используя гражданские авто

По словам юриста, прямого запрета на использование работниками ТЦК и СП гражданского транспорта не существует, однако это не дает им права применять принуждение.

Марина Бекало объяснила, что независимо от того, на каком автомобиле передвигаются работники ТЦК, они могут только вручать повестки и проводить мобилизационный процесс.

Любые административные задержания не входят в их полномочия - такие действия разрешены исключительно полиции и только при наличии законных оснований.

"Полиция при выполнении своих полномочий в том числе по административному задержанию военнообязанных используют исключительно служебное авто", — отметила адвокат.

Правозащитница отмечает, что когда сотрудники ТЦК пытаются самостоятельно задерживать людей, такие действия могут быть расценены как незаконное лишение свободы или даже похищение человека, что уже может повлечь за собой уголовную ответственность.

Напомним, недавно мы писали, что адвокат Игорь Тарасенко объяснил, как надо действовать, если представители ТЦК пытаются "запаковать" вас в авто.

Также мы информировали, могут ли информировали студента во время каникул.

