Юрист сказав, у яких випадках студентів можуть мобілізувати

Чоловік пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Студенти в Україні, які вперше здобувають освіту або ж освіту на щабель вищу, а також навчатимуться за денною чи дуальною формою — мають право на відстрочку. Однак у деяких випадках їх можуть мобілізувати.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав адвокат у сфері військового права Сергій Баладига.

Реклама

Читайте також:

У яких випадках можуть мобілізувати студента

Як пояснив юрист, право на відстрочку не означає автоматичний захист від призову, якщо не були виконані процедурні вимоги.

"Якщо студент має підставу для відстрочки (денна форма, перша вища освіта тощо), але не оформив документально свій статус, наприклад, не подав заяву, не вказаний у системі, дані не оновлені. тоді ТЦК може вважати, що підстави для відстрочки не підтверджені і виникає ризик мобілізації", — сказав Баладига.

Адвокат додав, що між завершенням одного етапу навчання і початком наступного - наприклад, після отримання диплома бакалавра і до моменту зарахування до магістратури - може утворитися пауза, протягом якої дія відстрочки тимчасово не працює. Це ж стосується канікул та інших подібних періодів.

"Якщо студент навчався заочно, вечірньо, на другій або третій освіті, це часто означає, що він не має права на відстрочку за законом. У такому разі мобілізація можлива, і оформлення відстрочки не врятує, бо підстав немає. Якщо навчання закінчено, студент відрахований, змінив форму навчання, то право на відтермінування припиняється, і мобілізація може бути реалізована", — зазначає юрист.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто зі студентів у листопаді може залишитися без відстрочки.

Також ми писали, що Кабмін скоротив вік студентів. Тепер деякі з них не отримають відстрочку.