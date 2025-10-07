Відео
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Юрист сказала, чи мобілізують чоловіків 50-60 років

Юрист сказала, чи мобілізують чоловіків 50-60 років

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 02:00
Чи мобілізують чоловіків 50-60 років, відповів юрист
Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, тож чоловіки отримують повістки. Водночас у людей виникає питання, як мобілізують чоловіків 50-60 років і куди їх можуть направити на службу.

Відповідь на це в коментарі ТСН сказала адвокат Марина Бекало.

Читайте також:

Що відомо про мобілізацію чоловіків віком 50-60 років

Адвокат пояснила, що згідно з чинним законодавством про мобілізацію, правила ведення військового обліку не містять жодних винятків для чоловіків віком від 50 до 60 років.

"Тобто такі особи також підлягають мобілізації на загальних умовах у разі визнання військово-лікарською комісією (ВЛК) їх придатними до військової служби та відсутності підстав для отримання відстрочки", — заявила вона.

За словами адвокатки, у територіальних центрах комплектування є внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання, які надходять від Генерального штабу Збройних сил України. Саме вони визначають кількість необхідних для доукомплектування ЗСК, їхній рекомендований вік та військово-облікові спеціальності.

"Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі та є службовою інформацією, виключно до ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим", — сказала Бекало.

Також вона наголосила, що чоловіків віком понад 55 років мобілізують значно рідше, ніж молодших.

"Якщо і призивають, то вони здебільшого обіймають посади — наприклад, логістів або водіїв — в підрозділах забезпечення чи "тилових" структурах", — додала адвокат.

Водночас Бекало уточнила, що мобілізація чоловіків 50+ на бойові посади не суперечить законодавству.

Нагадаємо, нещодавно адвокат В'ячеслав Кирда сказав, чи можуть відправити на фронт людину, яку визнали придатною до служби в ТЦК.

Також ми писали, який мінімальний термін контракту для мобілізованого.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
