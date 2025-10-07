Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Мобилизация Юрист сказала, мобилизуют ли мужчин 50-60 лет

Юрист сказала, мобилизуют ли мужчин 50-60 лет

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 02:00
Мобилизуют ли мужчин 50-60 лет, ответил юрист
Украинские военнослужащие на построении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому мужчины получают повестки. В то же время у людей возникает вопрос, как мобилизуют мужчин 50-60 лет и куда их могут направить на службу.

Ответ на это в комментарии ТСН сказала адвокат Марина Бекало.

Реклама
Читайте также:

Что известно о мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет

Адвокат пояснила, что согласно действующему законодательству о мобилизации, правила ведения воинского учета не содержат никаких исключений для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет.

"То есть такие лица также подлежат мобилизации на общих условиях в случае признания военно-врачебной комиссией (ВВК) их годными к военной службе и отсутствия оснований для получения отсрочки", — заявила она.

По словам адвоката, в территориальных центрах комплектования есть внутренние распоряжения и мобилизационные задания, которые поступают от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Именно они определяют количество необходимых для доукомплектования ВСК, их рекомендуемый возраст и военно-учетные специальности.

"Таких распоряжений и мобилизационных заданий нет в публичном доступе и является служебной информацией, исключительно к ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно", — сказала Бекало.

Также она отметила, что мужчин старше 55 лет мобилизуют значительно реже, чем младших.

"Если и призывают, то они в основном занимают должности - например, логистов или водителей — в подразделениях обеспечения или "тыловых" структурах", — добавила адвокат.

В то же время Бекало уточнила, что мобилизация мужчин 50+ на боевые должности не противоречит законодательству.

Напомним, недавно адвокат Вячеслав Кирда сказал, могут ли отправить на фронт человека, которого признали годным к службе в ТЦК.

Также мы писали, какой минимальный срок контракта для мобилизованного.

армия мобилизация повестки война в Украине ВВК День пихоты ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации