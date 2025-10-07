Мобилизуют ли мужчин 50-60 лет, ответил юрист

Украинские военнослужащие на построении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому мужчины получают повестки. В то же время у людей возникает вопрос, как мобилизуют мужчин 50-60 лет и куда их могут направить на службу.

Ответ на это в комментарии ТСН сказала адвокат Марина Бекало.

Что известно о мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет

Адвокат пояснила, что согласно действующему законодательству о мобилизации, правила ведения воинского учета не содержат никаких исключений для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет.

"То есть такие лица также подлежат мобилизации на общих условиях в случае признания военно-врачебной комиссией (ВВК) их годными к военной службе и отсутствия оснований для получения отсрочки", — заявила она.

По словам адвоката, в территориальных центрах комплектования есть внутренние распоряжения и мобилизационные задания, которые поступают от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Именно они определяют количество необходимых для доукомплектования ВСК, их рекомендуемый возраст и военно-учетные специальности.

"Таких распоряжений и мобилизационных заданий нет в публичном доступе и является служебной информацией, исключительно к ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно", — сказала Бекало.

Также она отметила, что мужчин старше 55 лет мобилизуют значительно реже, чем младших.

"Если и призывают, то они в основном занимают должности - например, логистов или водителей — в подразделениях обеспечения или "тыловых" структурах", — добавила адвокат.

В то же время Бекало уточнила, что мобилизация мужчин 50+ на боевые должности не противоречит законодательству.

