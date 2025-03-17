Чи може військовий перебувати вдома під час тимчасового звільнення зі служби, відповідь юриста

Юрист сказала, чи може військовий бути вдома під час звільнення
В Україні бувають випадки, коли військовий має рішення ВЛК про звільнення зі служби на 30 днів. Однак в українців виникає питання, чи має право воїн ЗСУ бути в цей період вдома.
Відповідь на це дала юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult.
Чи дозволено військовим перебувати вдома під час тимчасового звільнення
За словами Нелі Романенко, рішення щодо місцеперебування воїна ЗСУ (поза межами частини або в підрозділі) має ухвалювати командир.
"За аналогічним формулюванням, при прийнятті рішення, командир враховує різні обставини, у тому числі стан здоров'я, місце знаходження військової частини та інші обставини", — сказала юристка.
Вона пояснила, що на законодавчому рівні відсутні чітко визначені критерії для ухвалення командиром такого рішення.
Як зазначає експертка, варіанти можуть бути різними: якщо підрозділ дислокується в тилу, військовослужбовець, зазвичай, перебуває за межами частини, але як правило в тому ж населеному пункті.
Резюмуючи Романенко додала, що необхідно подати рапорт на ім’я командира й очікувати на відповідне рішення.
Нагадаємо, що в Україні кардинально буде змінено процедуру проходження ВЛК. Зокрема, для представників ТЦК та ВЛК можуть запровадити кримінальну відповідальність.
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