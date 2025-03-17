Чи може військовий перебувати вдома під час тимчасового звільнення зі служби, відповідь юриста

Зустріч українського військового з фронту. Фото: Daniel Leal, AFP

В Україні бувають випадки, коли військовий має рішення ВЛК про звільнення зі служби на 30 днів. Однак в українців виникає питання, чи має право воїн ЗСУ бути в цей період вдома.

Відповідь на це дала юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult.

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За словами Нелі Романенко, рішення щодо місцеперебування воїна ЗСУ (поза межами частини або в підрозділі) має ухвалювати командир.

"За аналогічним формулюванням, при прийнятті рішення, командир враховує різні обставини, у тому числі стан здоров'я, місце знаходження військової частини та інші обставини", — сказала юристка.

Вона пояснила, що на законодавчому рівні відсутні чітко визначені критерії для ухвалення командиром такого рішення.

Як зазначає експертка, варіанти можуть бути різними: якщо підрозділ дислокується в тилу, військовослужбовець, зазвичай, перебуває за межами частини, але як правило в тому ж населеному пункті.

Резюмуючи Романенко додала, що необхідно подати рапорт на ім’я командира й очікувати на відповідне рішення.

Нагадаємо, що в Україні кардинально буде змінено процедуру проходження ВЛК. Зокрема, для представників ТЦК та ВЛК можуть запровадити кримінальну відповідальність.

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