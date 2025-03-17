Может ли военный находиться дома во время временного увольнения со службы, ответ юриста

Встреча украинского военного с фронта. Фото: Daniel Leal, AFP

В Украине бывают случаи, когда военный имеет решение ВВК об увольнении со службы на 30 дней. Однако у украинцев возникает вопрос, имеет ли право воин ВСУ быть в этот период дома.

Ответ на это дала юрист Неля Романенко на портале b2bconsult.

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По словам Нели Романенко, решение о местонахождении воина ВСУ (вне части или в подразделении) должен принимать командир.

"По аналогичной формулировке, при принятии решения, командир учитывает различные обстоятельства, в том числе состояние здоровья, место нахождения воинской части и другие обстоятельства", — сказала юрист.

Она пояснила, что на законодательном уровне отсутствуют четко определенные критерии для принятия командиром такого решения.

Как отмечает эксперт, варианты могут быть разными: если подразделение дислоцируется в тылу, военнослужащий, как правило, находится за пределами части, но как правило в том же населенном пункте.

Резюмируя Романенко добавила, что необходимо подать рапорт на имя командира и ожидать соответствующего решения.

Напомним, что в Украине кардинально будет изменена процедура прохождения ВВК. В частности, для представителей ТЦК и ВВК могут ввести уголовную ответственность.

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