Юрист сказала, коли та чому зникають бронь та відстрочка

Перевірка документів. Фото ілюстративне: Львівський ТЦК та СП

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, але низка громадян мають відстрочку та бронювання. Водночас коли право на це припиняється, то документ зникає автоматично через поновлення даних у державних реєстрах.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі РБК-Україна сказала адвокат Тетяна Лебєдєва.

Коли зникають відстрочка та бронювання

За словами юристки, наразі більшість відстрочок надаються автоматично через застосунок "Резерв+". Однак у разі втрати підстав для її отримання система скасовує її самостійно і теж в автоматичному режимі.

Тетяна Лебєдєва поінформувала, що скасування відбувається у таких випадках, як:

зміна сімейних обставин: 1) якщо багатодітний батько має відстрочку, то у день 18-річчя дитини документ анулюється; 2) право зникає і тоді, якщо чоловік розлучився з дружиною, яка має інвалідність;

1) якщо багатодітний батько має відстрочку, то у день 18-річчя дитини документ анулюється; 2) право зникає і тоді, якщо чоловік розлучився з дружиною, яка має інвалідність; завершення навчання: відстрочка для студентів діє протягом всього терміну учбового процесу, але після відрахування чи припинення терміну навчання 30 червня - з 1 липня "Резерв+" оновиться, а відстрочка теж буде скасована;

Водночас є і трохи інші в випадки щодо відстрочок чи броні. Наприклад, у випадках:

догляду за батьками: відстрочка прив'язана до терміну відповідного акта, який видають на один рік. Проте у разі смерті особи, за якою був догляд, наразі реєстри не підтягують дані автоматично, тому така відстрочки не скасовується в системі одразу;

відстрочка прив'язана до терміну відповідного акта, який видають на один рік. Проте у разі смерті особи, за якою був догляд, наразі реєстри не підтягують дані автоматично, тому така відстрочки не скасовується в системі одразу; бронювання для працівників: це право не зникає автоматично. Воно анулюється в системі тільки тоді, коли компанія втрачає статус критично важливої або ж тоді, коли особо звільняється з роботу, а компанія передає ці дані до ТЦК.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Івано-Франківському ОТЦК нещодавно заявили, що в Україні багато чоловіків мають законне право для відстрочки від мобілізації, але не звертаються для її оформлення та отримують штрафи. У зв'язку з цим у ТЦК закликали громадян не боятися та отримувати документ.

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