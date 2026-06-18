Річна відстрочка після контракту: юрист пояснив, хто її отримає

Молоді військовослужбовці. Фото: portal.lviv.ua

Молоді військовослужбовці, віком до 25 років, мають право на відпустку після закінчення контракту. Така відстрочка діятиме 12 місяців після звільнення з лав ЗСУ. Але право на таку відстрочку мають не усі контрактники, які підписали контракт на військову службу до досягнення 25-річного віку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Контракт і закінчення служби в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення з військової служби. Підстав для звільнення може бути багато, це, зокрема, стан здоров’я, який не дозволяє продовжувати службу в ЗСУ.

Крім того, звільнитися з армії мають право ті військові, які закінчують службу за контрактом. Але це стосується лише тих контрактників, які підписали угоду про військову службу уже після 24 лютого 2022 року.

До юристів звернувся громадянин, якому ще не виповнилося 25 років. Він закінчує свій трирічний контракт, підписаний 2023 року.

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Відстрочка тільки після річного контракту 18-25

Військовослужбовець поцікавився, чи матиме він право на відстрочку після звільнення. Зокрема, чи розповсюджується на нього нове правило про річну відстрочку по закінченню дії контракту на військову службу.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, визнали, що отримати відстрочку за новим правилом військовослужбовцю не вдасться. Юрист Євген Корнійчук зазначив: "Така гарантія передбачена не для всіх військовослужбовців віком 18–25 років".

Корнійчук пояснив, хто саме може отримати відстрочку на один рік після закінчення контракту: "Вона стосується окремої категорії осіб, які під час воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік і звільнені зі служби за визначеними підставами. Якщо у Вас контракт був саме на 3 роки, ця норма, скоріш за все, прямо на Вас не поширюється".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які типи відстрочки можна оформити онлайн, через "Резерв+".

Документи, потрібні для відстрочки від мобілізації, уже не надаються напряму в територіальний центр комплектування. Це можна зробити або у центрі надання адміністративних послуг, або через застосунок "Резерв+". Юристи пояснили, які саме види відстрочок оформлюються онлайн.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку з приписним свідоцтвом.

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, український громадянин повинен мати військово-обліковий документ. Але приписне посвідчення не може бути таким документом, бо воно підлягає заміні в 25 років.