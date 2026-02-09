Що буде за відмову від повістки та проходження ВЛК, відповіла юрист

Військово-лікарська комісія. Ілюстративне фото: "МікВісті"

В Україні у зв'язку з війною триває мобілізація, тож чоловікам призовного віку можуть вручати повістки та направляти їх на проходження ВЛК. За відмову від того й іншого є певні наслідки.

Про це в коментарі "УНІАН" сказала адвокатка Марина Бекало.

За словами юристки, згідно із законодавством, людина може відмовитися від повістки під час особистого вручення. У такому разі група оповіщення має скласти акт про відмову, але є й інший результат.

"Водночас поліцейські мають повноваження примусово доставити таку особу до найближчого ТЦК і для подальшого оформлення та вручення документів", — сказала Марина Бекало.

Таким чином, відмова від повістки не звільняє громадянина від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Також адвокатка повідомила, після вручення повістки чоловіка можуть скерувати на проходження військово-лікарської комісії, яка має визначити придатність військовозобов'язаної особи до служби в армії. Відмова від ВЛК вважатиметься порушенням правил військового обліку, тому за це передбачено штраф.

"Така відмова вважається порушенням правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до частини 3 статті 210-1 КУпАП", — пояснила юристка.

Марина Бекало додала, що за такого результату механізм сплати і стягнення штрафу такий самий, як і в разі ігнорування повістки. Тобто, людина може добровільно сплатити 50% суми штрафу протягом певного терміну, або ж буде передача справи до виконавчої служби в разі несплати.

