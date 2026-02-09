Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Юрист сказала, що буде за відмову від повістки і проходження ВЛК

Юрист сказала, що буде за відмову від повістки і проходження ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 04:30
Що буде за відмову від повістки та проходження ВЛК, відповіла юрист
Військово-лікарська комісія. Ілюстративне фото: "МікВісті"

В Україні у зв'язку з війною триває мобілізація, тож чоловікам призовного віку можуть вручати повістки та направляти їх на проходження ВЛК. За відмову від того й іншого є певні наслідки.

Про це в коментарі "УНІАН" сказала адвокатка Марина Бекало.

Реклама
Читайте також:

Чи можна відмовитися від повістки та ВЛК і що за це буде

За словами юристки, згідно із законодавством, людина може відмовитися від повістки під час особистого вручення. У такому разі група оповіщення має скласти акт про відмову, але є й інший результат.

"Водночас поліцейські мають повноваження примусово доставити таку особу до найближчого ТЦК і для подальшого оформлення та вручення документів", — сказала Марина Бекало.

Таким чином, відмова від повістки не звільняє громадянина від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Також адвокатка повідомила, після вручення повістки чоловіка можуть скерувати на проходження військово-лікарської комісії, яка має визначити придатність військовозобов'язаної особи до служби в армії. Відмова від ВЛК вважатиметься порушенням правил військового обліку, тому за це передбачено штраф.

"Така відмова вважається порушенням правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до частини 3 статті 210-1 КУпАП", — пояснила юристка.

Марина Бекало додала, що за такого результату механізм сплати і стягнення штрафу такий самий, як і в разі ігнорування повістки. Тобто, людина може добровільно сплатити 50% суми штрафу протягом певного терміну, або ж буде передача справи до виконавчої служби в разі несплати.

Нагадаємо, нещодавно в застосунку "Резерв+" у військовозобов'язаних з'явилися сповіщення про відправлення надісланих їм повісток. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Також ми писали, чи потрібно платити штраф, якщо військовозобов'язаного оголосили в розшук без повістки.

штраф мобілізація повістки війна в Україні ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації