Главная Мобилизация Юрист сказала, что будет за отказ от повестки и прохождения ВВК

Дата публикации 9 февраля 2026 04:30
Что будет за отказ от повестки и прохождения ВВК, ответила юрист
Военно-врачебная комиссия. Иллюстративное фото: "МикВисти"

В Украине в связи с войной продолжается мобилизация, поэтому мужчинам призывного возраста могут вручать повестки и направлять их на прохождение ВВК. За отказ от того и другого есть определенные последствия.

Об этом в комментарии "УНИАН" сказала адвокатка Марина Бекало.

Можно ли отказаться от повестки и ВВК и что за это будет

По словам юристки, согласно законодательству, человек может отказаться от повестки во время личного вручения. В таком случае группа оповещения должна составить акт об отказе, но есть и другой исход.

"В то же время полицейские имеют полномочия принудительно доставить такое лицо а ближайший ТЦК и для дальнейшего оформления и вручения документов", — сказала Марина Бекало.

Таким образом, отказ от повестки не освобождает гражданина от обязанности явиться в ТЦК.

Также адвокатка сообщила, после вручения повестки мужчину могут направить на прохождение военно-врачебной комиссию, которая определить пригодность военнообязанного лица к службе в армии. Отказ от ВВК будет считается нарушением правил военного учета, поэтому за это предусмотрен штраф.

"Такой отказ считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с частью 3 статьи 210-1 КУоАП", — пояснила юристка.

Марина Бекало добавило, что при таком исходе механизм уплаты и взыскания штрафа ровно такой же, как и в случае игнорирования повестки. То есть, человек можно добровольно уплатить 50% суммы штрафа в течение определенного срока, либо же будет передача дела в исполнительную службу в случае неуплаты.

Напомним, недавно в приложении "Резерв+" у военнообязанных появились уведомления об отправке направленных им повестках. Что это значит, читайте по этой ссылке.

Также мы писали, нужно ли платить штраф, если военнообязанного объявили в розыск без повестки.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
