Що робити студенту, якщо отримав повістку від ТЦК — відповідь юриста

Громадянин із повісткою в ТЦК. Фото: УНІАН

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, але часом бувають ситуації, коли студенти отримують повістки від ТЦК. У зв'язку з цим виникає питання, що робити.

Відповідь на це адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, пише "УНІАН".

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Чи йти в ТЦК студенту, якщо прийшла повістка

За словами юриста, студент зобов'язаний з'явитися в ТЦК і СП - незалежно від того, є у нього відстрочка чи ні. Усі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і мають перебувати на обліку. Тому, якщо приходить повістка, потрібно обов'язково йти до територіального центру. В іншому разі ТЦК можуть оголосити людину в розшук.

Нагадаємо, днями командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" заявив, що в Україні доведеться мобілізувати чоловіків віком від 18 років, оскільки патріотів, на що всі розраховували, недостатньо для зупинки армії РФ.

Також ми писали, що за словами народного депутата Ярослава Железняка, в Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію. Голосування в Раді відбудеться в найближчі кілька днів.