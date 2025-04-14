Что делать студенту, если получил повестку от ТЦК — ответ юриста

Громадянин з повісткою в ТЦК. Фото: УНІАН

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, но порой бывают ситуации, когда студенты получают повестки от ТЦК. В связи с этим возникает вопрос, что делать.

Ответ на это адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, пишет "УНИАН".

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Идти ли в ТЦК студенту, если пришла повестка

По словам юриста, студент обязан явиться в ТЦК и СП — независимо от того, есть ли у него отсрочка или нет. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны состоять на учете. Поэтому, если приходит повестка, нужно обязательно идти в территориальный центр. В противном случае ТЦК могут объявить человека в розыск.

Напомним, на днях командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" заявил, что в Украине придется мобилизовать мужчин в возрасте с 18 лет, поскольку патриотов, на что все рассчитывали, недостаточно для остановки армии РФ.

Также ми писали, что по словам народного депутата Ярослава Железняка, в Украине продолжат военное положение и мобилизацию. Голосование в Раде состоится в ближайшие несколько дней.