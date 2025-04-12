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В 93-й ОМБр объяснили, почему придется мобилизовать с 18 лет

12 апреля 2025 12:09
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация с 18 лет — в 93-й ОМБр дали неутешительный прогноз
Командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Крутков. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украине придется мобилизовать мужчин в возрасте с 18 лет. Проводить усиленную мобилизацию нужно было сделать еще с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Крутков в интервью Слідство.Інфо в субботу, 12 апреля.

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"Я твердо убежден, что мы будем мобилизовать с 18 лет. К сожалению, это реалии с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", — отметил Крутков.

Командир добавил, что проводить "добровольно-принудительную" мобилизацию нужно было с начала войны. Крутков отмечает, что все рассчитывали на патриотов, но их недостаточно для остановки российской армии.

Напомним, ранее офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко назвал позором отношение к мобилизации в Украине. Речь идет о мужчинах, которые избегают призыва на службу.

Также старший лейтенант Александр Матяш сообщал о том, как стоит изменить подход к обучению мобилизованных. По его словам, их следует делить на категории.

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