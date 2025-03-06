Мобілізація в Україні може продовжитися навіть після війни, заявив юрист

Українські військовослужбовці проходять навчання. Фото: Віталій Павленко/АрміяInform

В Україні триває загальна мобілізація оскільки оголошено воєнний стан. Однак, після кінця війни, навіть у разі скасування положення, мобілізацію в країні можуть продовжити.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист Дмитро Франчук.

Читайте також:

За яких умов мобілізація може продовжитися навіть після війни

Згідно з українським законодавством про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, проведення загальної мобілізації можливе виключно в період дії воєнного стану або за безпосередньої загрози нападу. Проте існують винятки.

"Продовження мобілізації після закінчення воєнного стану можливе тільки за умови ухвалення відповідних законодавчих актів", — пояснив Франчук.

Серед таких:

ухвалення окремого закону. Верховна Рада має право схвалити законодавчий акт, який дасть змогу розпочати мобілізацію навіть без запровадження воєнного стану;

Верховна Рада має право схвалити законодавчий акт, який дасть змогу розпочати мобілізацію навіть без запровадження воєнного стану; часткова мобілізація. У разі необхідності доукомплектування Збройних сил президент України має право видати відповідний указ, який підлягає затвердженню парламентом;

У разі необхідності доукомплектування Збройних сил президент України має право видати відповідний указ, який підлягає затвердженню парламентом; резервна служба та ротації. Після завершення мобілізаційних заходів можуть діяти механізми, що забезпечують підтримання боєздатності армії.

Крім того, за словами юриста, на політику України у сфері мобілізації після завершення воєнного стану можуть вплинути і закордонні союзники.

"Якщо Україна отримає достатньо військової допомоги та гарантій безпеки від міжнародних партнерів, особливо США, НАТО та країн ЄС, потреба в мобілізації може знизитися. Однак зниження рівня підтримки або її відсутність може, навпаки, змусити уряд шукати внутрішні резерви для оборони", — зазначив він.

На думку Франчука, партнери України можуть чинити політичний тиск, але успішна дипломатія здатна мінімізувати необхідність мобілізаційних заходів.

"Надання міжнародної фінансової допомоги на відновлення України та підтримку економіки може допомогти стабілізувати внутрішню ситуацію. Тому рішення про продовження або припинення мобілізації залежатиме не тільки від внутрішньої безпекової ситуації, а й від рівня міжнародної підтримки та гарантій безпеки, які отримає Україна", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній військовослужбовець, який звільнився із ЗСУ, має стати на військовий облік у ТЦК. Крім того, його можуть повторно мобілізувати.

Також ми писали, які діють штрафи за порушення військового обліку в березні 2025 року.