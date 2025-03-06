Мобилизация в Украине может продолжиться даже после войны, заявил юрист

Украинские военнослужащие проходят учения. Фото: Виталий Павленко/АрміяInform

В Украине продолжается всеобщая мобилизация поскольку объявлено военное положение. Однако, после конца войны, даже в случае отмены положения, мобилизацию в стране могут продлить.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

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Согласно украинскому законодательству о мобилизационной подготовке и мобилизации, проведение общей мобилизации возможно исключительно в период действия военного положения либо при непосредственной угрозе нападения. Тем не менее, существуют исключения.

"Продолжение мобилизации после окончания военного положения возможно только при условии принятия соответствующих законодательных актов", – пояснил Франчук.

Среди таких:

принятие отдельного закона. Верховная Рада имеет право одобрить законодательный акт, который позволит начать мобилизацию даже без введения военного положения;

Верховная Рада имеет право одобрить законодательный акт, который позволит начать мобилизацию даже без введения военного положения; частичная мобилизация. В случае необходимости доукомплектования Вооружённых сил президент Украины вправе издать соответствующий указ, который подлежит утверждению парламентом;

В случае необходимости доукомплектования Вооружённых сил президент Украины вправе издать соответствующий указ, который подлежит утверждению парламентом; резервная служба и ротации. После завершения мобилизационных мероприятий могут действовать механизмы, обеспечивающие поддержание боеспособности армии.

Кроме того, по словам юриста, на политику Украины в сфере мобилизации после завершения военного положения могут оказать влияние и зарубежные союзники.

"Если Украина получит достаточно военной помощи и гарантий безопасности от международных партнеров, особенно США, НАТО и стран ЕС, потребность в мобилизации может снизиться. Однако снижение уровня поддержки или ее отсутствие может, наоборот, заставить правительство искать внутренние резервы для обороны", — отметил он.

По мнению Франчука, партнеры Украины могут оказывать политическое давление, но успешная дипломатия способна минимизировать необходимость мобилизационных мероприятий.

"Предоставление международной финансовой помощи на восстановление Украины и поддержку экономики может помочь стабилизировать внутреннюю ситуацию. Поэтому решение о продлении или прекращении мобилизации будет зависеть не только от внутренней ситуации безопасности, но и от уровня международной поддержки и гарантий безопасности, которые получит Украина", — отметил он.

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