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Чи можуть повторно мобілізувати звільненого із ЗСУ

5 березня 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторна мобілізація звільненого з ЗСУ — коли це можливо
Українські військові. Фото: Міноборони
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Колишній військовослужбовець, який звільнився із ЗСУ, має стати на військовий облік у ТЦК. Також його можуть повторно мобілізувати за потреби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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На облік у ТЦК після звільнення

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має військовий після звільнення з лав Збройних сил України ставати на облік у територіальному центрі комплектування і чи можуть його мобілізувати повторно.

"Після звільнення з військової служби військовослужбовець стає на облік в ТЦК та набуває статусу "військовозобов'язаний", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Можливість повторної мобілізації

Щодо можливої повторної мобілізації такого громадянина, то тут, підкреслив юрист, також існує цілком реальна можливість.

"Як військовозобов'язаний він підлягає призову за мобілізацією, якщо не має права на відстрочку", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, кого у березні 2025 року мобілізуватимуть першочергово.

Додамо, ми писали про те, кого мобілізуватимуть лише за власним бажанням.

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