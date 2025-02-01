Хто втратить відстрочку від мобілізації з 1 лютого, відповів юрист

Громадяни в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

В Україні продовжено воєнний стан до 9 травня 2025 року, а це означає, що мобілізація відбувається і надалі. Деякі військовозобов'язані мають бронювання, однак наразі вже відомо, у кого не буде відстрочки у лютому.

Про це повідомляє УНІАН.

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Хто не матиме відстрочку від мобілізації у лютому

Як пише видання, відповідно до чинного законодавства, з 1 лютого не передбачено жодних змін у правилах надання відстрочки від мобілізації для громадян, які мають законні підстави на її отримання. Отже, в лютому відстрочка не передбачена для таких категорій осіб:

студентів, що навчаються заочно або на вечірніх формах, а також тих, хто здобуває не першу вищу освіту;

багатодітних батьків, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

більшості чоловіків, якщо їхня дружина має інвалідність третьої групи (за винятком окремих випадків);

осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю І–ІІ групи, якщо це можуть робити інші родичі;

чоловіків зі статусом батька-одинака, якщо мати дитини жива та здатна опікуватися нею;

військовозобов’язаних, чий статус "обмежено придатний" після ВЛК змінено на "придатний".

Юрист адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін у коментарі УНІАН уточнив, що окрім зазначених категорій, з 1 лютого 2025 року відстрочка від мобілізації також не буде діяти для певних інших осіб.

Крім того, у зв’язку з продовженням мобілізації та змінами до постанови Кабміну №560, територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) надано повноваження перевіряти обґрунтованість надання відстрочки чи бронювання громадянам.

За словами юриста, особливо актуальним цей процес став у грудні, коли українські державні реєстри тимчасово вийшли з ладу через масовану кібератаку з боку країни-агресора. В результаті ТЦК та СП протягом місяця не мали змоги звіряти подані військовозобов’язаними дані з інформацією в реєстрах, зокрема в системі "Оберіг".

Ланкін пояснив, хто може втратити право на відстрочку. Відповідно до оновлених правил, відстрочка чи бронювання підлягають анулюванню у випадку, якщо військовозобов’язаний подав недостовірні дані для їх отримання, або якщо підстави для їх надання зникають або якщо надійдуть відповідні звернення від державних органів, наприклад, про завершення строку дії "броні" чи відстрочки.

Коли заброньовані громадяни можуть втратити право на відстрочку

Юрист наголосив, що відповідно до чинного законодавства, особа, яка вже отримала бронювання, не підлягає мобілізації.

"На практиці виникали поодинокі випадки, коли з особи незаконно знімали бронювання. Але такі випадки несистемні, тому не можна сказати, що це увійшло у певну практику", — зазначив адвокат.

Інша справа — коли громадянин лише перебуває в процесі оформлення бронювання. Поки документи ще не затверджені, він не має офіційних підстав для відстрочки. Через це можуть виникати ситуації, коли співробітники ТЦК мають законні підстави мобілізувати таку особу. Тобто до моменту остаточного затвердження бронювання мобілізація для неї цілком можлива.

Чим мобілізація в лютому відрізнятиметься від січневої

За словами Ланкіна, головними змінами, які відбулися в січні, стало розширення повноважень ТЦК та СП. Відтепер вони можуть не лише перевіряти законність надання відстрочки, а й скасовувати її, якщо підстави більше не відповідають вимогам закону. Водночас запроваджена можливість автоматичного продовження відстрочки.

Раніше військовозобов’язані стикалися з проблемою, що їм щоразу після нового указу президента про продовження мобілізації (раз на три місяці) треба було масово звертатися до ТЦК, СП та ЦНАПів, аби подовжити термін своєї відстрочки.

"Надалі, наскільки мені відомо, держава хоче зробити так, щоб всі військовозобов’язані мали право оформлювати відстрочку через додаток "Резерв+". Зокрема, сьогодні таку можливість мають особи з інвалідністю та студенти", — зазначив юрист.

Нагадаємо, днями адвокат Юрій Айвазян написав, що ТЦК теоретично може надіслати повістку заброньованому громадянину. Вона може бути вказана на той день, коли бронювання від мобілізації у громадянина завершиться.

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