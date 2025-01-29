Відстрочка від мобілізації для родича військового — чи надається відстрочка родичу полоненого

Військовослужбовець із синами, які також служать в ЗСУ. Фото: 1.zt.ua

Потрапляння близького родича, який служить у Збройних силах України, у російський полон не є підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Таке право надається тільки родичам загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам України з різних підстав та причин.

Зокрема, після того, як близький родич військовозобов’язаного, рідний брат, син чи батько, загинув під час війни чи зник безвісти.

Чи полон сина є підставою для відстрочки

Разом з тим, потрапляння близького родича в полон, наголосив адвокат Юрій Айвазян, такого права не надає.

"На жаль, саме на підставі того, що ваш син перебуває в полоні, ви не зможете отримати відстрочку", — пояснив юрист такому громадянину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку після отримання бойової повістки.

Також ми повідомляли про те, хто з українців зможе отримати відстрочку від мобілізації у лютому 2025 року.