Відстрочка від мобілізації для родича військового — чи надається відстрочка родичу полоненого

Син у полоні — чи дає це право на відстрочку
Потрапляння близького родича, який служить у Збройних силах України, у російський полон не є підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Таке право надається тільки родичам загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка родичам військових
Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам України з різних підстав та причин.
Зокрема, після того, як близький родич військовозобов’язаного, рідний брат, син чи батько, загинув під час війни чи зник безвісти.
Чи полон сина є підставою для відстрочки
Разом з тим, потрапляння близького родича в полон, наголосив адвокат Юрій Айвазян, такого права не надає.
"На жаль, саме на підставі того, що ваш син перебуває в полоні, ви не зможете отримати відстрочку", — пояснив юрист такому громадянину.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку після отримання бойової повістки.
Також ми повідомляли про те, хто з українців зможе отримати відстрочку від мобілізації у лютому 2025 року.
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