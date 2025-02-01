Кто потеряет отсрочку от мобилизации с 1 февраля, ответил юрист

Граждане в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

В Украине продлено военное положение до 9 мая 2025 года, а это значит, что мобилизация продолжается и дальше. Некоторые военнообязанные имеют бронирование, однако сейчас уже известно, у кого не будет отсрочки в феврале.

Об этом сообщает УНИАН.

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Кто не будет иметь отсрочку от мобилизации в феврале

Как пишет издание, согласно действующему законодательству, с 1 февраля не предусмотрено никаких изменений в правилах предоставления отсрочки от мобилизации для граждан, имеющих законные основания на ее получение. Следовательно, в феврале отсрочка не предусмотрена для таких категорий лиц:

студентов, обучающихся заочно или на вечерних формах, а также тех, кто получает не первое высшее образование;

многодетных родителей, имеющих задолженность по уплате алиментов;

большинства мужчин, если их жена имеет инвалидность третьей группы (за исключением отдельных случаев);

лиц, осуществляющих уход за людьми с инвалидностью I-II группы, если это могут делать другие родственники;

мужчин со статусом отца-одиночки, если мать ребенка жива и способна опекать его;

военнообязанных, чей статус "ограниченно годный" после ВВК изменен на "годный".

Юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин в комментарии УНИАН уточнил, что кроме указанных категорий, с 1 февраля 2025 года отсрочка от мобилизации также не будет действовать для определенных других лиц.

Кроме того, в связи с продолжением мобилизации и изменениями в постановление Кабмина №560, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) предоставлены полномочия проверять обоснованность предоставления отсрочки или бронирования гражданам.

По словам юриста, особенно актуальным этот процесс стал в декабре, когда украинские государственные реестры временно вышли из строя из-за массированной кибератаки со стороны страны-агрессора. В результате ТЦК и СП в течение месяца не имели возможности сверять представленные военнообязанными данные с информацией в реестрах, в частности в системе "Оберіг".

Ланкин объяснил, кто может потерять право на отсрочку. Согласно обновленным правилам, отсрочка или бронирование подлежат аннулированию в случае, если военнообязанный подал недостоверные данные для их получения, либо если основания для их предоставления исчезают или если поступят соответствующие обращения от государственных органов, например, о завершении срока действия "брони" или отсрочки.

Когда забронированные граждане могут потерять право на отсрочку

Юрист отметил, что в соответствии с действующим законодательством, лицо, которое уже получило бронирование, не подлежит мобилизации.

"На практике возникали единичные случаи, когда с лица незаконно снимали бронирование. Но такие случаи несистемные, поэтому нельзя сказать, что это вошло в определенную практику", — отметил адвокат.

Другое дело — когда гражданин только находится в процессе оформления бронирования. Пока документы еще не утверждены, он не имеет официальных оснований для отсрочки. Из-за этого могут возникать ситуации, когда сотрудники ТЦК имеют законные основания мобилизовать такое лицо. То есть до момента окончательного утверждения бронирования мобилизация для него вполне возможна.

Чем мобилизация в феврале будет отличаться от январской

По словам Ланкина, главными изменениями, которые произошли в январе, стало расширение полномочий ТЦК и СП. Отныне они могут не только проверять законность предоставления отсрочки, но и отменять ее, если основания больше не соответствуют требованиям закона. В то же время введена возможность автоматического продления отсрочки.

Ранее военнообязанные сталкивались с проблемой, что им каждый раз после нового указа президента о продлении мобилизации (раз в три месяца) надо было массово обращаться в ТЦК, СП и ЦПАУ, чтобы продлить срок своей отсрочки.

"В дальнейшем, насколько мне известно, государство хочет сделать так, чтобы все военнообязанные имели право оформлять отсрочку через приложение "Резерв+". В частности, сегодня такую возможность имеют лица с инвалидностью и студенты", — отметил юрист.

Напомним, на днях адвокат Юрий Айвазян написал, что ТЦК теоретически может прислать повестку забронированному гражданину. Она может быть указана на тот день, когда бронирование от мобилизации у гражданина завершится.

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