Юрист заявив, що електронні ВЛК можуть призвести до порушень і штрафів

Військовозобов'язаний чоловік проходить медкомісію. Фото: mil.in.ua

В Україні вже з березня всі протоколи, висновки, медичні довідки та акти огляду оформлюються виключно у цифровому форматі. Це у свою чергу може ускладнити доведення порушень з боку ВЛК.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів адвокат Роман Сімутін.

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Як стверджує юрист, у лікарів є можливість вносити висновки в електронний реєстр ("Хелсі") без реального огляду. Водночас довести протилежне буде майже неможливо. У зв'язку з цим достовірними будуть вважатися дані з електронного реєстру, а не слова мобілізованих людей.

"Це не вигадка, а реальні випадки із практики. А які дані братимуть до уваги і кому вірити? Відомостям з електронного реєстру чи словам незаконно мобілізованого? А якщо ваша медична документація про наявні хвороби оформлена 10 чи 20 років тому і не внесена до електронної системи охорони здоров’я "Хелсі", то вона й не буде врахована медичною комісією", — сказав Сімутін.

Крім того, є ще один негативний сценарій - це можливість надсилати електронні направлення на ВЛК у мобільний застосунок "Резерв+". Проблема в тому, що вони будуть вважатися врученими в день їх надсилання, після чого почнеться відлік днів на проходження ВЛК, який не може перевищувати 14 днів. Таким чином, через порушення термінів, невчасне проходження або ж неприбуття на проходження військово-лікарської комісії за електронним направленням — це загрожує українцям штрафами та оголошенням у розшук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ТЦК має право не визнавати результати ВЛК, яка пройдена не за місцем реєстрації. Крім того, територіальний центр комплектування має право оштрафувати такого громадянина.

Також ми окремо повідомляли, за яких підстав рішення ВЛК можуть скасувати.