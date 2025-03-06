Юрист заявил, что электронные ВВК могут привести к нарушениям и штрафам

Военнообязанный мужчина проходит медкомиссию. Фото: mil.in.ua

В Украине уже с марта все протоколы, заключения, медицинские справки и акты осмотра оформляются исключительно в цифровом формате. Это в свою очередь может усложнить доказывание нарушений со стороны ВВК.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал адвокат Роман Симутин.

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Украинцам, вероятно, могут грозить штрафы из-за ВВК

Как утверждает юрист, у врачей есть возможность вносить выводы в электронный реестр ("Хелси") без реального осмотра. При этом доказать обратное будет почти невозможно. В связи с этим достоверными будут считаться данные из электронного реестра, а не слова мобилизованных людей.

"Это не выдумка, а реальные случаи из практики. А какие данные будут принимать во внимание и кому верить? Сведениям из электронного реестра или словам незаконно мобилизованного? А если ваша медицинская документация об имеющихся болезнях оформлена 10 или 20 лет назад и не внесена в электронную систему здравоохранения "Хелси", то она и не будет учтена медицинской комиссией", — сказал Симутин.

Кроме того, есть еще один негативный сценарий — это возможность отправлять электронные направления на ВВК в мобильное приложение "Резерв+". Проблема в том, что они будут считаться врученными в день их отправки, после чего начнется отсчет дней на прохождение ВВК, который не может превышать 14 дней. Таким образом, нарушение сроков, несвоевременное прохождение или неприбытие на прохождение военно-врачебной комиссии по электронному направлению — грозят украинцам штрафами и объявлением в розыск.

Напомним, недавно мы писали, что ТЦК имеет право не признавать результаты ВВК, которая пройдена не по месту регистрации. Кроме того, территориальный центр комплектования имеет право оштрафовать такого гражданина.

Также мы отдельно сообщали, на каких основаниях решение ВВК могут отменить.