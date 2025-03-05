Мобілізація в Україні 2025 — коли рішення ВЛК може бути скасоване

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні обов'язково повинен пройти військово-лікарську комісію. Без висновку ВЛК про придатність до військової служби мобілізувати не мають право. Водночас є ряд підстав, за яких рішення медкомісії можуть скасувати.

Коли саме рішення ВЛК може бути скасоване, пише NV.

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Чому висновок ВЛК можуть скасувати

Так, українським законодавством передбачено три підстави, за яких рішення може бути скасоване:

1. Формальні помилки в документах

Навіть незначні неточності у заповненні медичних документів можуть стати підставою для перегляду рішення ВЛК. Наприклад, якщо лікар пропустив запис у медичній формі та це не вплинуло на загальний діагноз і висновок про непридатність до служби, документ все одно може бути визнаний недійсним. Відповідно, необхідно виправити формальні недоліки.

Лікарка заповнює документи. Фото: depositphotos.com

2. Розслідування кримінальних справ щодо членів ВЛК

Якщо членів ВЛК підозрюють у корупційних діях, зокрема у видачі довідок за хабарі, їхні рішення можуть бути переглянуті. В таких випадках Центральна або регіональні ВЛК мають право скасувати всі постанови, навіть якщо деякі з них були винесені на законних підставах. Це означає, що особи, які раніше отримали висновок про непридатність до служби, можуть бути повторно направлені на медичне обстеження.

Лікар заповнює медичні документи. Фото: depositphotos.com

3. Зміни в нормативних актах

Оновлення законодавчої бази та нормативних документів може також стати причиною для перегляду рішень ВЛК. Наприклад, зміни у "Розкладі хвороб" — додатку до наказу № 402, що визначає критерії придатності до військової служби, можуть змінювати оцінку стану здоров'я призовників та військовозобов'язаних. Якщо нові норми передбачають інші підходи до діагностики або критерії придатності, це може вплинути на вже винесені рішення.

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