Адвокат сказала, чи можлива мобілізація жінок в Україні у 2025 році

Жінки у ЗСУ. Фото: Офіс Президента України

У січні парламент ухвалив за основу законопроєкт №12076, що суттєво розширює можливості жінок у військовій службі. Відповідно до цього документа, жінки, які відповідають критеріям щодо віку та стану здоров’я, отримують можливість добровільно пройти базову військову підготовку та вступити до лав Збройних сил.

Які відбулися зміни у законодавстві та чи можлива мобілізація жінок у 2025 році, "Фактам ICTV" розповіла адвокат Катерина Аніщенко.

Читайте також:

Чи можлива мобілізація жінок у 2025 році

Верховна Рада розглядає можливість змін у законодавстві, що можуть вплинути на статус жінок у Збройних силах у 2025 році. Зокрема, законопроєкт №12076 містить поправки щодо порядку військового обліку та медичного огляду жінок, які вирішать пройти військову підготовку.

Згідно з цим документом, жінки, які розпочинають базову підготовку, будуть вноситися до реєстру призовників. Після завершення навчання вони автоматично набудуть статусу військовозобов’язаних, що передбачає додаткові права та обов’язки.

Чинний закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" визначає, що обов’язковий призов стосується лише чоловіків віком від 25 до 60 років. Жінки, за загальним правилом, можуть служити виключно на добровільних засадах.

Однак є винятки: жінки з медичною або фармацевтичною освітою у віці від 18 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров’я, зобов’язані стати на військовий облік. Вони будуть внесені до військового реєстру, проте їхній призов можливий лише за особистим бажанням.

Жінки можуть укладати контракт на військову службу, а також проходити базову військову підготовку за умови відповідності критеріям віку та стану здоров’я. Варто зазначити, що військовослужбовиці, які завагітніли, мають право на звільнення зі служби або відпустку для догляду за дитиною.

Що каже адвокат щодо мобілізації жінок у 2025 році

Правозахисники наголошують, що наразі законодавство не передбачає обов’язкової мобілізації жінок.

"Я юрист, тому поки немає в законі, то відповідно казати про можливість не можемо. Але відповідно до вимог чинного законодавства, мобілізація жінок можлива виключно на основі добровільної згоди... Постановку на військовий облік ніхто не скасовував для жінок, які мають суміжну до військової професію. Мова йде про медиків, фармацевтів", — зазначає експерт.

Якщо жінка вже перебуває на військовому обліку, то вона отримує статус військовозобов’язаної, що накладає на неї відповідні правові зобов’язання.

"Але жінки також зараз служать, багато з них пішли добровольцями і попідписували контракти. Але щодо стовідсоткової мобілізації, то мова про неї не йдеться", — резюмувала адвокат.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про 24-річну Лізу, яка повернулася із Нідерландів, аби стати на захист України. Зокрема, вона перекваліфікувалася у медика і вступила у добровольчий батальйон "Госпітальєри".

Також ми писали, що в Україні змінили правила військового обліку та БЗВП для жінок.