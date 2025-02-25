Адвокат сказала, возможна ли мобилизация женщин в Украине в 2025 году

Женщины в ВСУ. Фото: Офис Президента Украины

В январе парламент принял за основу законопроект №12076, существенно расширяющий возможности женщин в военной службе. Согласно этому документу, женщины, которые соответствуют критериям по возрасту и состоянию здоровья, получают возможность добровольно пройти базовую военную подготовку и вступить в ряды Вооруженных сил.

Какие произошли изменения в законодательстве и возможна ли мобилизация женщин в 2025 году, "Фактам ICTV" рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

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Возможна ли мобилизация женщин в 2025 году

Верховная Рада рассматривает возможность изменений в законодательстве, которые могут повлиять на статус женщин в Вооруженных силах в 2025 году. В частности, законопроект №12076 содержит поправки о порядке воинского учета и медицинского осмотра женщин, которые решат пройти военную подготовку.

Согласно этому документу, женщины, которые начинают базовую подготовку, будут вноситься в реестр призывников. После завершения обучения они автоматически приобретут статус военнообязанных, что предусматривает дополнительные права и обязанности.

Действующий закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что обязательный призыв касается только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Женщины, по общему правилу, могут служить исключительно на добровольных началах.

Однако есть исключения: женщины с медицинским или фармацевтическим образованием в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья, обязаны стать на воинский учет. Они будут внесены в военный реестр, однако их призыв возможен только по личному желанию.

Женщины могут заключать контракт на военную службу, а также проходить базовую военную подготовку при условии соответствия критериям возраста и состояния здоровья. Стоит отметить, что военнослужащие, которые забеременели, имеют право на увольнение со службы или отпуск по уходу за ребенком.

Что говорит адвокат по мобилизации женщин в 2025 году

Правозащитники отмечают, что сейчас законодательство не предусматривает обязательной мобилизации женщин.

"Я юрист, поэтому пока нет в законе, то соответственно говорить о возможности не можем. Но в соответствии с требованиями действующего законодательства, мобилизация женщин возможна исключительно на основе добровольного согласия... Постановку на воинский учет никто не отменял для женщин, имеющих смежную с военной профессию. Речь идет о медиках, фармацевтах", — отмечает эксперт.

Если женщина уже состоит на воинском учете, то она получает статус военнообязанной, что накладывает на нее соответствующие правовые обязательства.

"Но женщины также сейчас служат, многие из них пошли добровольцами и подписали контракты. Но что касается стопроцентной мобилизации, то речь о ней не идет", — резюмировала адвокат.

Напомним, недавно мы сообщали о 24-летней Лизе, которая вернулась из Нидерландов, чтобы стать на защиту Украины. В частности, она переквалифицировалась в медика и вступила в добровольческий батальон "Госпитальеры".

Также мы писали, что в Украине изменили правила воинского учета и БЗВП для женщин.