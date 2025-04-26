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Юрист відповів, куди мобілізують чоловіків старших 50 років

26 квітня 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юрист розповів, де проходять службу мобілізовані чоловіки, яким більше 50 років
Військові зі 115 окремої механізованої бригади ЗСУ. Фото: facebook.com/115ombr
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Служба військовозобов'язаних чоловіків, яким більше 50 років, залежить від того, чи є в них військовий досвід або ж військова спеціальність. Однак мобілізованих такого віку точно не відправляють у штурмові війська.

Про це у коментарі "УНІАН" розповів адвокат Роман Сімутін.

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"Зазвичай військовозобов'язаного з військовим досвідом або спеціальністю направляють у ті війська, які йому підходять за військово-обліковою спеціальністю. Ще таких військовозобов'язаних можуть відправляти в піхоту", — зазначив адвокат.

Роман Сімутін також додав, що військовозобов'язані після 50 років, які не проходили службу в армії і не мають військового фаху, після мобілізації проходять підготовку, отримують відповідні знання та вміння, після чого йде розподіл у війська. Як пояснив юрист, їх можуть відрядити туда, же не вистачає людей. Крім того, людей цієї категорії можуть мобілізувати на оборонні підприємства.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, кого з українців у травні 2025 року будуть мобілізувати в першу чергу.

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