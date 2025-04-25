Мобілізація у травні 2025 року — кого забиратимуть до ЗСУ першочергово

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Через повномасштабну війну, яку розпочала росія, в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 8 серпня 2025 року. У цей період військовозобов'язаних чоловіків й надалі призиватимуть на військову службу до лав ЗСУ. Водночас українська армія має першочергову потребу в певних категоріях громадян та фахівцях.

Кого у травні 2025 року мобілізовуватимуть до Збройних сил України першочергово, розповідаємо в цьому матеріалі.

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Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", мобілізації на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років.

Юнаки віком від 18 до 25 років можуть вступити до лав ЗСУ виключно добровільно, підписавши контракт.

Ще у лютому 2025 року Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24", за яким громадяни цієї вікової групи можуть підписати контракт на один рік, отримавши 1 млн. Такий контракт передбачає виключно бойові посади, а по його завершенню чоловіки отримають право на виїзд за кордон.

Варто зауважити, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається на загальних підставах, проте найчастіше таких громадян направляють служити в частини забезпечення, у штаб тощо.

Українські військові у Київській області 27 серпня 2022 року. Фото: Женя Савілов

Кого з українців першочергово мобілізуватимуть у травні 2025 року

В Україні правила мобілізації у травні 2025 року залишаються незмінними. Першочергово до лав ЗСУ забиратимуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років з досвідом військової служби або без нього за умови, що:

немає відстрочки;

підприємство, установа або організація не забронювало особу;

ВЛК визнала придатним до військової служби.

Як неодноразово наголошувало українське військове керівництво, для доукомплектації армії насамперед потрібні люди, які мають бойовий досвід (штурмовики, артилеристи тощо), а також специфічну або дефіцитну військову спеціальність.

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