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Юрист ответил, куда мобилизуют мужчин старше 50 лет

26 апреля 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юрист рассказал, где проходят службу мобилизованные мужчины, которым больше 50 лет
Военные из 115 отдельной механизированной бригады ВСУ. Фото: facebook.com/115ombr
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Служба военнообязанных мужчин, которым больше 50 лет, зависит от того, есть ли у них военный опыт или военная специальность. Однако мобилизованных такого возраста точно не отправляют в штурмовые войска.

Об этом в комментарии "УНИАН" рассказал адвокат Роман Симутин.

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"Обычно военнообязанного с военным опытом или специальностью направляют в те войска, которые ему подходят по военно-учетной специальности. Еще таких военнообязанных могут отправлять в пехоту", — отметил адвокат.

Роман Симутин также добавил, что военнообязанные после 50 лет, которые не проходили службу в армии и не имеют военной специальности, после мобилизации проходят подготовку, получают соответствующие знания и умения, после чего идет распределение в войска. Как пояснил юрист, их могут откомандировать туда, где не хватает людей. Кроме того, людей этой категории могут мобилизовать на оборонные предприятия.

Напомним, недавно мы писали, кого из украинцев в мае 2025 года будут мобилизовать в первую очередь.

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