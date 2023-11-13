Юристи назвали три законні причини, через які військовозобов'язаний може не з'явитися до ТЦК

Військовозобов'язані у військкоматі. Фото: mil.gov.ua

У світлі продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, чоловікам віком від 18 до 60 років, які підпадають під військовий обов'язок, продовжують видавати повістки. Перед тим як бути призваними до армії, вони проходять медичну перевірку.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Ти ж юрист".

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Повідомляється, що існують певні законні підстави, які дозволяють не відвідувати Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Згідно з постановою Кабінету міністрів, низка причин звільняє від відповідальності за ігнорування повістки. Проте за умов воєнного стану список таких причин скоротився до трьох:

Захворювання, яке унеможливлює самостійне пересування.

Необхідність доглядати хворого чоловіка, дитину, батьків або батьків чоловіка, за умови спільного проживання та відсутності інших близьких родичів для догляду.

Наявність відкритого кримінального провадження, адміністративного покарання чи кримінального переслідування щодо призовника чи резервіста.

Для підтвердження поважної причини необхідно надати відповідні документи до ТЦК.

Наслідки неявки до ТЦК

У повідомленні вказується, що неявка за повісткою без поважної причини може спричинити адміністративну чи кримінальну відповідальність. Наприклад, за неявку до ТЦК для уточнення даних можуть накласти штраф у розмірі від 1500 до 3400 грн, а за повторне порушення протягом року – штраф до 5100 грн.

Якщо військовозобов'язаний не явився у ТЦК три чи більше разів після отримання повістки, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності, у тому числі з можливістю позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за систематичне ігнорування мобілізаційних розпоряджень.

Нагадаємо, що в Україні, згідно із законодавством, є конкретні наслідки для тих, хто уникає призову на військову службу. Що може статися, якщо не прийти до ТЦК після отримання повістки.