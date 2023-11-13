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Юристи назвали три законні причини, через які військовозобов'язаний може не з'явитися до ТЦК

13 листопада 2023 11:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Юристи назвали три законні причини, через які військовозобов'язаний може не з'явитися до ТЦК
Військовозобов'язані у військкоматі. Фото: mil.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У світлі продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, чоловікам віком від 18 до 60 років, які підпадають під військовий обов'язок, продовжують видавати повістки. Перед тим як бути призваними до армії, вони проходять медичну перевірку.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Ти ж юрист".

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Повідомляється, що існують певні законні підстави, які дозволяють не відвідувати Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Згідно з постановою Кабінету міністрів, низка причин звільняє від відповідальності за ігнорування повістки. Проте за умов воєнного стану список таких причин скоротився до трьох:

  • Захворювання, яке унеможливлює самостійне пересування.
  • Необхідність доглядати хворого чоловіка, дитину, батьків або батьків чоловіка, за умови спільного проживання та відсутності інших близьких родичів для догляду.
  • Наявність відкритого кримінального провадження, адміністративного покарання чи кримінального переслідування щодо призовника чи резервіста.

Для підтвердження поважної причини необхідно надати відповідні документи до ТЦК.

Наслідки неявки до ТЦК

У повідомленні вказується, що неявка за повісткою без поважної причини може спричинити адміністративну чи кримінальну відповідальність. Наприклад, за неявку до ТЦК для уточнення даних можуть накласти штраф у розмірі від 1500 до 3400 грн, а за повторне порушення протягом року – штраф до 5100 грн.

Якщо військовозобов'язаний не явився у ТЦК три чи більше разів після отримання повістки, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності, у тому числі з можливістю позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за систематичне ігнорування мобілізаційних розпоряджень.

Нагадаємо, що в Україні, згідно із законодавством, є конкретні наслідки для тих, хто уникає призову на військову службу. Що може статися, якщо не прийти до ТЦК після отримання повістки.

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