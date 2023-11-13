Юристи назвали три законні причини, через які військовозобов'язаний може не з'явитися до ТЦК
У світлі продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, чоловікам віком від 18 до 60 років, які підпадають під військовий обов'язок, продовжують видавати повістки. Перед тим як бути призваними до армії, вони проходять медичну перевірку.
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Ти ж юрист".
Причини, з яких можна не з'явитися у військкомат
Повідомляється, що існують певні законні підстави, які дозволяють не відвідувати Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Згідно з постановою Кабінету міністрів, низка причин звільняє від відповідальності за ігнорування повістки. Проте за умов воєнного стану список таких причин скоротився до трьох:
- Захворювання, яке унеможливлює самостійне пересування.
- Необхідність доглядати хворого чоловіка, дитину, батьків або батьків чоловіка, за умови спільного проживання та відсутності інших близьких родичів для догляду.
- Наявність відкритого кримінального провадження, адміністративного покарання чи кримінального переслідування щодо призовника чи резервіста.
Для підтвердження поважної причини необхідно надати відповідні документи до ТЦК.
Наслідки неявки до ТЦК
У повідомленні вказується, що неявка за повісткою без поважної причини може спричинити адміністративну чи кримінальну відповідальність. Наприклад, за неявку до ТЦК для уточнення даних можуть накласти штраф у розмірі від 1500 до 3400 грн, а за повторне порушення протягом року – штраф до 5100 грн.
Якщо військовозобов'язаний не явився у ТЦК три чи більше разів після отримання повістки, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності, у тому числі з можливістю позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за систематичне ігнорування мобілізаційних розпоряджень.
Нагадаємо, що в Україні, згідно із законодавством, є конкретні наслідки для тих, хто уникає призову на військову службу. Що може статися, якщо не прийти до ТЦК після отримання повістки.
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