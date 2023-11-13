Юристы назвали три законные причины, по которым военнообязанный может не явиться в ТЦК

Военнообязанные в военкомате. Фото: mil.gov.ua

В свете продления военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые подпадают под военную обязанность, продолжают выдавать повестки. Перед тем как быть призванными в армию, они проходят медицинскую проверку.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ты же юрист".

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Причины, по которым можно не явиться в военкомат

Сообщается, что существуют определенные законные основания, которые позволяют не откликаться на повестку и не посещать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Согласно постановлению Кабинета министров, ряд причин освобождает от ответственности за игнорирование повестки. Однако в условиях военного положения список таких причин сократился до трех:

Заболевание, которое делает невозможным самостоятельное передвижение.

Необходимость ухаживать за больным супругом, ребенком, родителями или родителями супруга, при условии совместного проживания и отсутствия других близких родственников для ухода.

Наличие открытого уголовного производства, административного наказания или уголовного преследования в отношении призывника или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины необходимо предоставить соответствующие документы в ТЦК.

Последствия неявки в ТЦК

В сообщении указывается, что неявка по повестке без уважительной причины может повлечь за собой административную или уголовную ответственность. Например, за неявку в ТЦК для уточнения данных могут наложить штраф в размере от 1500 до 3400 грн, а за повторное нарушение в течение года — штраф до 5100 грн.

Если военнообязанный не является в ТЦК три или более раз после получения повестки, его могут привлечь к уголовной ответственности, в том числе с возможностью лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за систематическое игнорирование мобилизационных распоряжений.

Напомним, что в Украине, согласно законодательству, есть конкретные последствия для тех, кто избегает призыва на военную службу. Что может произойти, если не прийти в ТЦК после получения повестки.