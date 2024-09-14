Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю в Україні

Військовий у візку для інвалідів. Фото: Freepik

У травні 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вніс зміни в мобілізацію людей з інвалідністю. Через це українці задаються питанням, чи підлягають мобілізації особи, які мають III групу інвалідності.

Відповідь на це дали юристи Безоплатної правничої допомоги, на яких посилається Факти ICTV.

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Чи підлягають мобілізації люди з інвалідністю

Експерти повідомили, що після набуття чинності закону про мобілізацію, всі особи з інвалідністю трьох груп будуть звільнені від військової служби.

Однак чоловіки віком від 25 до 50 років, яким інвалідність було встановлено після 24 лютого 2022 року, повинні пройти повторний медичний огляд. Проте це не стосуватиметься тих, у кого інвалідність ІІ або ІІІ групи була присвоєна через підвищення або зниження групи за відсутності кінцівки, серйозних проблем зі здоров'ям або внаслідок захворювань чи поранень, отриманих під час захисту України.

Як зазначили юристи, особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу виключно за їхнім бажанням і лише за місцем проживання.

У разі отримання повістки, вони мають з'явитися до військкомату у вказаний час, маючи при собі документи, що підтверджують наявність інвалідності.

Чи мобілізують людей з інвалідністю III групи

Мобілізація осіб з інвалідністю можлива лише за їхньою згодою і виключно на контрактній основі.

Однак, у будь-якому разі військовозобов’язані повинні пройти ВЛК для підтвердження своєї інвалідності.

Юристи БПД наголосили, що якщо особа не подавала заяву на відстрочку і проходила ВЛК менше ніж 6 місяців тому, то після набуття чинності закону їй потрібно буде пройти повторний огляд. Якщо інвалідність була встановлена після 24 лютого 2022 року, уряд та правоохоронні органи перевірять обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій. Процедуру перевірки визначить окремий Порядок Кабміну, який наразі ще не затверджений.

Умови для призначення інвалідності ІІІ групи

ІІІ група інвалідності встановлюється на основі стійких функціональних порушень середньої тяжкості, що виникли через хворобу, травму або вроджені вади. Ці порушення призводять до часткового обмеження життєдіяльності та працездатності людини.

Для оформлення ІІІ групи інвалідності необхідно мати не лише функціональні порушення, а й конкретну хворобу, яка входить до затвердженого переліку захворювань.

Людина, яка має підстави для встановлення ІІІ групи, може звернутися до МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) за місцем проживання або лікування. Після цього слід подати заяву до ТЦК та СП з проханням про відстрочку, додавши документи, що підтверджують інвалідність, як-от пенсійне посвідчення чи довідку МСЕК.