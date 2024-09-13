Зеленський скасував мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує мобілізації для неповнорідних братів та сестер українців, які загинули на фронті або зникли безвісти. Раніше цю норму прибрали з закону про мобілізацію.

Про це зазначено у картці законопроєкту.

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Відстрочка для братів та сестер загиблих на фронті

Відповідний закон повертає відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану. Раніше цю норму прибрали з тексту законопроєкту про мобілізацію.

У попередній версії цього закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. Але слово "неповнорідний" там було вилучене.

Це означало, якщо жінка має двох синів від різних чоловіків, то вони обидва могли бути мобілізовані. Натомість держава гарантувала, що з двох рідних братів у такій самій ситуації один з них має право на відстрочку.

Родини загиблих, у кого склалася така ситуація, закликали повернути, що мобілізації не підлягає "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра".