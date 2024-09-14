Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью в Украине

Военный в коляске для инвалидов. Фото: Freepik

В мае 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес изменения в мобилизацию людей с инвалидностью. В связи с этим украинцы задаются вопросом, подлежат ли мобилизации лица, имеющие III группу инвалидности.

Ответ на это дали юристы Бесплатной юридической помощи, на которых ссылается Факты ICTV.

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Подлежат ли мобилизации люди с инвалидностью

Эксперты сообщили, что после вступления в силу закона о мобилизации все лица с инвалидностью трех групп будут освобождены от военной службы.

Однако мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, которым инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. В то же время, это не касается тех, у кого инвалидность II или III группы была присвоена из-за повышения или снижения группы при отсутствии конечности, серьезных проблем со здоровьем или вследствие заболеваний или ранений, полученных при защите Украины.

Как отметили юристы, лица с инвалидностью могут быть призваны на военную службу исключительно по их желанию и только по месту жительства.

В случае получения повестки они должны явиться в военкомат в указанное время, имея при себе документы, подтверждающие наличие инвалидности.

Мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы

Мобилизация лиц с инвалидностью возможна только с их согласия и исключительно на контрактной основе.

Однако, во всяком случае, военнообязанные должны пройти ВЛК для подтверждения своей инвалидности.

Юристы БПД подчеркнули, что если лицо не подавало заявление на отсрочку и проходило ВЛК менее 6 месяцев назад, то после вступления закона в силу ему нужно будет пройти повторный осмотр. Если инвалидность была установлена после 24 февраля 2022, правительство и правоохранительные органы проверят обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий. Процедуру проверки определит отдельный Порядок Кабмина, который пока еще не утвержден.

Условия для назначения инвалидности ІІІ группы

ІІІ группа инвалидности устанавливается на основе стойких функциональных нарушений средней тяжести, возникших из-за болезни, травмы или врожденных пороков. Эти нарушения приводят к частичному ограничению жизнедеятельности и трудоспособности человека.

Для оформления ІІІ группы инвалидности необходимо иметь не только функциональные нарушения, но и конкретную болезнь, которая входит в утвержденный список заболеваний.

Человек, имеющий основания для установления ІІІ группы, может обратиться в МСЭК (медико-социальную экспертную комиссию) по месту жительства или лечения. После этого следует подать заявление в ТЦК и СП с просьбой об отсрочке, добавив документы, подтверждающие инвалидность, например пенсионное удостоверение или справку МСЭК.