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Юристка пояснила, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої дані

19 квітня 2024 16:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Юристка пояснила, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої дані
Військові за комп'ютером. Ілюстративне фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані українці до середини липня повинні уточнити свої дані. Це можна зробити трьома способами, але надійніший з них — звернутися до територіальних центрів комплектування. 

Про це розповіла юристка Орися Швець у коментарі Новини.LIVE. 

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Як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої дані

Швець пояснила, що українці призивного віку можуть уточнити свої дані за трьома способами:

  • безпосередньо в ТЦК,
  • через електронний кабінет,
  • через ЦНАП. 

"Проте, електронний кабінет запрацює через два місяці, а ЦНАПи поки що не мають визначеного порядку процедури. Тому, фактично, уточнити дані зараз можна лише у відділеннях ТЦК та СП", — пояснила юристка. 

Водночас вона додала, що військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, повинні уточнити свої дані на офіційну електронну адресу ТЦК та СП або за телефоном. Проте, якщо в них немає військово-облікового документа, то єдиний варіант для таких чоловіків — особисто з'явитися в ТЦК, тобто, прибути в Україну.

Нагадаємо, ми раніше писали про повне цифрування даних на чоловіків призовного віку.

Також ми писали, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

закон
персональні дані
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
юрист

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