Юристка пояснила, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої дані

Військові за комп'ютером. Ілюстративне фото: АрміяInform

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані українці до середини липня повинні уточнити свої дані. Це можна зробити трьома способами, але надійніший з них — звернутися до територіальних центрів комплектування.

Про це розповіла юристка Орися Швець у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої дані

Швець пояснила, що українці призивного віку можуть уточнити свої дані за трьома способами:

безпосередньо в ТЦК,

через електронний кабінет,

через ЦНАП.

"Проте, електронний кабінет запрацює через два місяці, а ЦНАПи поки що не мають визначеного порядку процедури. Тому, фактично, уточнити дані зараз можна лише у відділеннях ТЦК та СП", — пояснила юристка.

Водночас вона додала, що військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, повинні уточнити свої дані на офіційну електронну адресу ТЦК та СП або за телефоном. Проте, якщо в них немає військово-облікового документа, то єдиний варіант для таких чоловіків — особисто з'явитися в ТЦК, тобто, прибути в Україну.

Нагадаємо, ми раніше писали про повне цифрування даних на чоловіків призовного віку.

Також ми писали, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці