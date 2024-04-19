Юристка пояснила, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої дані
Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані українці до середини липня повинні уточнити свої дані. Це можна зробити трьома способами, але надійніший з них — звернутися до територіальних центрів комплектування.
Про це розповіла юристка Орися Швець у коментарі Новини.LIVE.
Як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої дані
Швець пояснила, що українці призивного віку можуть уточнити свої дані за трьома способами:
- безпосередньо в ТЦК,
- через електронний кабінет,
- через ЦНАП.
"Проте, електронний кабінет запрацює через два місяці, а ЦНАПи поки що не мають визначеного порядку процедури. Тому, фактично, уточнити дані зараз можна лише у відділеннях ТЦК та СП", — пояснила юристка.
Водночас вона додала, що військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, повинні уточнити свої дані на офіційну електронну адресу ТЦК та СП або за телефоном. Проте, якщо в них немає військово-облікового документа, то єдиний варіант для таких чоловіків — особисто з'явитися в ТЦК, тобто, прибути в Україну.
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