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Юристка объяснила, как военнообязанные украинцы могут уточнить свои данные

19 апреля 2024 16:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Юристка объяснила, как военнообязанные украинцы могут уточнить свои данные
Военные за компьютером. Иллюстративное фото: АрмияInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные украинцы к середине июля должны уточнить свои данные. Это можно сделать тремя способами, но более надежный из них — обратиться в территориальные центры комплектования.

Об этом рассказала юрист Орися Швец в комментарии Новини.LIVE.

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Как военнообязанные украинцы могут уточнить свои данные

Швец объяснила, что украинцы призывного возраста могут уточнить свои данные по трем способам:

  • непосредственно в ТЦК,
  • через электронный кабинет,
  • через ЦНАП.

"Однако электронный кабинет заработает через два месяца, а ЦНАПы пока не имеют определенного порядка процедуры. Поэтому фактически уточнить данные сейчас можно только в отделениях ТЦК и СП", — пояснила юрист.

В то же время она добавила, что находящиеся за границей военнообязанные должны уточнить свои данные по официальному электронному адресу ТЦК и СП или по телефону. Однако если у них нет военно-учетного документа, то единственный вариант для таких мужчин — лично явиться в ТЦК, то есть прибыть в Украину.

Напомним, мы ранее писали о полном цифрировании данных на мужчин призывного возраста.

Также мы писали, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

закон
личные данные
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
юрист

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