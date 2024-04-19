Юристка объяснила, как военнообязанные украинцы могут уточнить свои данные

Военные за компьютером. Иллюстративное фото: АрмияInform

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные украинцы к середине июля должны уточнить свои данные. Это можно сделать тремя способами, но более надежный из них — обратиться в территориальные центры комплектования.

Об этом рассказала юрист Орися Швец в комментарии Новини.LIVE.

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Швец объяснила, что украинцы призывного возраста могут уточнить свои данные по трем способам:

непосредственно в ТЦК,

через электронный кабинет,

через ЦНАП.

"Однако электронный кабинет заработает через два месяца, а ЦНАПы пока не имеют определенного порядка процедуры. Поэтому фактически уточнить данные сейчас можно только в отделениях ТЦК и СП", — пояснила юрист.

В то же время она добавила, что находящиеся за границей военнообязанные должны уточнить свои данные по официальному электронному адресу ТЦК и СП или по телефону. Однако если у них нет военно-учетного документа, то единственный вариант для таких мужчин — лично явиться в ТЦК, то есть прибыть в Украину.

Напомним, мы ранее писали о полном цифрировании данных на мужчин призывного возраста.

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