У Міноборони заявили про повну оцифровку даних на чоловіків призовного віку

Чоловіки у військкоматі. Фото: Запорізька ОВА

У Міноборони заявили, що було проведено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Крім того, інформацію про чоловіків призовного віку вже оцифровано в усіх регіонах країни.

Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у п'ятницю, 12 квітня.

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Серед ключових ініціатив зазначено мобілізацію та активізацію участі громадян у роботі оборонних сил.

Гаврилюк також згадав про законопроєкт №10449, який був ухвалений Верховною Радою і стосується мобілізації, визначаючи:

обовʼязки громадян;

обовʼязки органи місцевого самоврядування;

облік всіх чоловіків у віці 18–60 років

закрито частину шпарин ухиляння від мобілізації.

Додатково, Верховна Рада підтримала законопроєкт №10379, який передбачає збільшення штрафів за порушення військових зобов’язань та правил мобілізації.

Президент України підписав закон №10313, який скасовує категорію "обмежено придатний" у військово-лікарських комісіях.

Заступник міністра також повідомив про перегляд статусу осіб, раніше визнаних "обмежено придатними", який розпочнеться з середини травня після внесення змін до наказу №402.

Він висвітлив роботу нових рекрутингових центрів, які вже відкриті у різних регіонах. З 11 лютого в Україні функціонує 10 таких центрів, і до кінця липня планується відкриття ще 22. За даними Гаврилюка, через ці центри вже надійшло понад тисячу звернень, і понад 200 осіб проходять оформлення на службу.

З початку квітня запрацював агрегатор вакансій для Сил оборони України, розміщених на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua та OLX Робота, що дозволяє знайти всі вакансії в одному місці.

Гаврилюк також наголосив на важливості прозорості в процесі мобілізації та повідомив про перезапуск електронної системи "Оберіг", яка інтегрована з різними державними органами та забезпечує цифрове управління даними на всіх етапах мобілізації.

За його словами, було здійснено 23 мільйони запитів для оновлення даних громадян, і вже оцифровано інформацію про чоловіків призовного віку у всіх регіонах країни.

Гаврилюк підкреслив, що більшість регіонів ефективно впровадили процес введення даних для ВЛК, і планується подальше збільшення потужностей команд та перехід на цифровий формат усього процесу мобілізації, щоб кожен громадянин міг виконати свій обов’язок захисту країни.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про закон про мобілізацію і посилення контролю над ухилянтами.

Раніше ми писали, що, згідно з новим законом про мобілізацію, опікуни та усиновителі тепер мають право не тільки на отримання відстрочки, але й на повне звільнення від військової служби.