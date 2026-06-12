Южаніна заявила про можливе відтермінування підвищення зарплат в ЗСУ

Ніна Южаніна. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що підвищення зарплат військовим навряд чи буде реалізовано з 1 липня. На її думку, скоріше за все, це питання відкладуть до вересня.

Про це народна обраниця від "Європейської Солідарності" сказала в ефірі "Вечір.LIVE".

Чому підвищення зарплат військовим можуть відкласти

За словами депутатки, наразі базові потреби ЗСУ навіть без підвищення зарплат залишаються недофінансованими до кінця року. Тож поки що влада терміново шукає зовнішні запозичення та буде вносити зміни до бюджету. На думку Южаніної, система підвищення зарплат запрацює лише з вересня.

"Що стосується питання, а що робити тепер з тими словами, що вже сказали про підвищення? Абсолютно очевидно, що з 1 червня його немає. Чи буде з 1 липня? Навряд чи. Десь до середини липня дадуть проєкт для ознайомлення народним депутатам. І, можливо, десь 1 вересня ця система може запрацювати", — сказала вона.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому нардеп Ярослав Железняк теж заявив, що у бюджеті 2026 року є великий дефіцит фінансування Сил оборони. Окрім того, в новому не передбачено коштів на підвищення виплат військовим.

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